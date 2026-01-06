Aydan Nix, la media hermana de Gigi y Bella Hadid, comparte detalles de su relación con su nueva familia

Aydan Nix habla de su relación con Gigi y Bella Hadid

Ahora, Aydan Nix , la media hermana de Gigi y Bella Hadid, habló sobre su creciente vínculo con las supermodelos. En un ensayo para The Cut, la joven de 23 año reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida desde que las modelos revelaron su existencia y cómo ella y sus hermanos se están conociendo.

Aydan Nix (Instagram)

“Mis hermanas (y el resto de la familia) han sido muy cálidas y generosas. Me han hecho un espacio que no era necesario”, escribió Aydan. “Anwar (Hadid) me llamó su hermanita la primera vez que hablamos por teléfono” y agregó que “Bella me llama su gemela” y bromeó: “Mi mamá ni siquiera podía distinguir nuestras voces cuando hablamos con ella por primera vez por teléfono”.

Sus hermanos también la han ayudado a aprender más sobre su herencia palestina. "Alana me envió recursos y me inspiró a participar activamente en la lucha por la libertad de Palestina", escribió. "Vi la película de Anwar, Walled Off. Gigi me llevó a comer mi primera comida palestina y me enseñó los nombres de diferentes platos".

Bella y Gigi Hadid (Getty Images)

Aydan Nix dijo que Gigi también la ayudó a ingresar a la industria de la moda después de graduarse de la Escuela de Diseño Parsons en Nueva York a principios de este año: “Gigi me presentó a su amiga Gabriella Karefa Johnson , a quien admiraba no solo por su estilo, sino también por sus firmes convicciones y valores”, escribió.