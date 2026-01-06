Aydan Nix, la media hermana de Gigi y Bella Hadid, comparte detalles de su relación con su nueva familia

El pasado mes de mayo, Gigi y Bella Hadidrevelaron que tienen una media hermana de 23 años llamada Aydan Nix, cuya existencia era desconocida incluso para ellas. La joven es hija del papá de las modelos, Mohamed Hadid, y Terri Hatfield Dull, con quien el promotor inmobiliario tuvo una breve relación secreta tras su divorcio de Yolanda Hadid en 2001.
Las modelos explicaron en un comunicado enviado a Daily Mail, que la existencia de Aydan fue revelada a la familia a finales de 2023 y, aunque la noticia fue impactante, la joven fue recibida con los brazos abiertos.
Aydan Nix habla de su relación con Gigi y Bella Hadid
Ahora, Aydan Nix, la media hermana de Gigi y Bella Hadid, habló sobre su creciente vínculo con las supermodelos. En un ensayo para The Cut, la joven de 23 año reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida desde que las modelos revelaron su existencia y cómo ella y sus hermanos se están conociendo.
“Mis hermanas (y el resto de la familia) han sido muy cálidas y generosas. Me han hecho un espacio que no era necesario”, escribió Aydan. “Anwar (Hadid) me llamó su hermanita la primera vez que hablamos por teléfono” y agregó que “Bella me llama su gemela” y bromeó: “Mi mamá ni siquiera podía distinguir nuestras voces cuando hablamos con ella por primera vez por teléfono”.
Sus hermanos también la han ayudado a aprender más sobre su herencia palestina. "Alana me envió recursos y me inspiró a participar activamente en la lucha por la libertad de Palestina", escribió. "Vi la película de Anwar, Walled Off. Gigi me llevó a comer mi primera comida palestina y me enseñó los nombres de diferentes platos".
Aydan Nix dijo que Gigi también la ayudó a ingresar a la industria de la moda después de graduarse de la Escuela de Diseño Parsons en Nueva York a principios de este año: “Gigi me presentó a su amiga Gabriella Karefa Johnson , a quien admiraba no solo por su estilo, sino también por sus firmes convicciones y valores”, escribió.
“Empecé a ayudarla en momentos de mucha actividad. Mi primer día en el set fue para una campaña de Victoria's Secret. Trabajé 17 horas ese día. Estaba agotada, pero nunca en mi vida me había sentido tan realizada. Sentí que por fin había encontrado lo que debía hacer”.
El impacto del parentesco con las Hadid
A pesar de la buena relación con sus cinco hermanos, Aydan Nixadmitió sentirse “rara” por no haber crecido con ellos. "Sin pijamadas, sin vacaciones compartidas, sin ropa prestada, sin chistes privados, sin historias entrelazadas", explicó. "Tenían recuerdos para toda la vida, y yo me sentía como la rara”
La joven también reflexionó sobre la nueva atención que ha recibido desde que Gigi y Bella le dieron la noticia de su media hermana en mayo pasado: “De la noche a la mañana, cualquiera, de cualquier parte del mundo, podía opinar sobre mi rostro, mi cuerpo, mi familia y mi valor”, escribió Aydan sobre su repentina aparición pública. “Tenían acceso para decirme exactamente qué cambios creían que debía (o no) hacer en mi apariencia”
Según Aydan, la gente "esperaba que mi vida cambiara y se volviera glamurosa, viajera por ahí y con una cuenta bancaria inagotable", pero su vida no ha cambiado mucho. Dijo que todavía trabaja como estilista de vestuario independiente y como cajera de medio tiempo en una tienda vintage en el East Village de Nueva York.