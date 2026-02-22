Hijos de Pedro Torres lo recuerdan con emotivo homenaje en el que habría sido su cumpleaños 73

Un cumpleaños entre recuerdos para Pedro Torres

Emilia Torres, hija de Pedro Torres y de la empresaria Alexica Silveyra, también se sumó al homenaje familiar con una publicación en redes sociales acompañada de un recuerdo fotográfico y un extenso mensaje dedicado a su padre.

Pedro Torres y Emilia (Instagran)

En su texto, la joven habló del vacío que dejó su ausencia y del aprendizaje que conserva como parte de su legado personal. “Hoy, en tu cumpleaños celebro tu vida y el legado que dejaste. Han pasado tres semanas desde que ya no estás y aun así no ha habido un solo momento en el que no te haya sentido conmigo. Mi papá, mi guía, mi mejor amigo”, escribió.

Asimismo, agradeció las enseñanzas recibidas y la influencia que tuvo en su formación personal: “Gracias a ti soy quien soy. Gracias por enseñarme con el ejemplo a disfrutar la vida, a no rendirme y a perseguir siempre mis sueños”.

En otra parte del mensaje, Emilia expresó su cariño y reconocimiento hacia el productor, destacando los recuerdos compartidos y el vínculo familiar. También compartió una reflexión sobre la personalidad de su padre, recordándolo como un hombre apasionado por la vida y conocido por su filosofía de seguir adelante ante la adversidad, resumida en su palabra favorita: “NEXT”.

Pedro Torres revolucionó la televisión en vivo con Big Brother. (Agencia México)

La publicación cerró con un mensaje de admiración y orgullo, en el que aseguró que el legado del productor permanece vivo en sus hijos y en todas las personas que marcaron su camino.

Durante décadas, Pedro Torres fue una figura clave en la televisión y la producción audiovisual en México, impulsando proyectos que marcaron a distintas generaciones. Sin embargo, en este aniversario simbólico, el foco estuvo puesto en su papel más importante: el de padre y mentor dentro de su propia familia. El homenaje dejó claro que, más allá de su impacto profesional, su legado continúa vivo en quienes compartieron con él la vida cotidiana y hoy mantienen viva su memoria a través del recuerdo y el afecto.