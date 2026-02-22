Hijos de Pedro Torres lo recuerdan con emotivo homenaje en el que habría sido su cumpleaños 73

Apenas han pasado unas semanas desde la muerte del reconocido productor mexicano Pedro Torres, y su ausencia continúa sintiéndose profundamente entre familiares, colegas y seguidores. El 21 de febrero, en el que habría celebrado 73 años, sus hijos decidieron rendirle un emotivo homenaje a través de redes sociales, recordándolo desde un lugar íntimo y personal.
Lejos de enfocarse únicamente en su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento, los mensajes destacaron al hombre detrás de las cámaras: un padre cercano, cómplice y guía que dejó una huella imborrable en la vida de su familia. Cada publicación estuvo acompañada de fotografías y recuerdos que reflejan momentos cotidianos, revelando la relación afectiva que mantenían con él.
Hijos de Pedro Torres lo recuerdan en el que habría sido su cumpleaños 73
Con palabras cargadas de cariño y nostalgia, los hijos de Pedro Torresevocaron enseñanzas, anécdotas y valores que marcaron su crecimiento personal, mostrando una faceta más privada del productor, conocida solo por su círculo cercano. Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre amigos, colegas y seguidores, quienes también aprovecharon la fecha para enviar mensajes de apoyo y recordar su legado.
El primero en recordar la fecha fue Pedro Antonio Torres, hijo del productor y de la actriz Lucía Méndez, quien compartió una serie de fotografías junto a su papá, acompañada de un breve mensaje con motivo del que habría sido su cumpleaños número 73: “Feliz cumple, pa. Hoy hubieras cumplido 73. Te extraño”, escribió, evidenciando que la fecha fue especialmente significativa para la familia y marcó un momento de nostalgia.
Por su parte, Apolonia Torres, primogénita de Pedro Torres y nacida de su primer matrimonio con Carolina Gutiérrez, también recordó a su papá mediante una video y varias fotografías que publicó en su cuenta de Instagram.
A través de distintos momentos familiares, compartió momentos que recorren varias etapas de la vida del productor, mostrando tanto su juventud como su faceta de padre cercano, abuelo afectuoso y profesional comprometido con su trabajo. Las imágenes ofrecieron una mirada más íntima y personal del reconocido productor.
Junto a una de las postales, Apolonia escribió: “Besos hasta el cielo a mi amadísimo Padre. Cada día te extraño más”.
Un cumpleaños entre recuerdos para Pedro Torres
Emilia Torres, hija de Pedro Torres y de la empresaria Alexica Silveyra, también se sumó al homenaje familiar con una publicación en redes sociales acompañada de un recuerdo fotográfico y un extenso mensaje dedicado a su padre.
En su texto, la joven habló del vacío que dejó su ausencia y del aprendizaje que conserva como parte de su legado personal. “Hoy, en tu cumpleaños celebro tu vida y el legado que dejaste. Han pasado tres semanas desde que ya no estás y aun así no ha habido un solo momento en el que no te haya sentido conmigo. Mi papá, mi guía, mi mejor amigo”, escribió.
Asimismo, agradeció las enseñanzas recibidas y la influencia que tuvo en su formación personal: “Gracias a ti soy quien soy. Gracias por enseñarme con el ejemplo a disfrutar la vida, a no rendirme y a perseguir siempre mis sueños”.
En otra parte del mensaje, Emilia expresó su cariño y reconocimiento hacia el productor, destacando los recuerdos compartidos y el vínculo familiar. También compartió una reflexión sobre la personalidad de su padre, recordándolo como un hombre apasionado por la vida y conocido por su filosofía de seguir adelante ante la adversidad, resumida en su palabra favorita: “NEXT”.
La publicación cerró con un mensaje de admiración y orgullo, en el que aseguró que el legado del productor permanece vivo en sus hijos y en todas las personas que marcaron su camino.
Durante décadas, Pedro Torres fue una figura clave en la televisión y la producción audiovisual en México, impulsando proyectos que marcaron a distintas generaciones. Sin embargo, en este aniversario simbólico, el foco estuvo puesto en su papel más importante: el de padre y mentor dentro de su propia familia. El homenaje dejó claro que, más allá de su impacto profesional, su legado continúa vivo en quienes compartieron con él la vida cotidiana y hoy mantienen viva su memoria a través del recuerdo y el afecto.