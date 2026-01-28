Los intensos romances de Bella Hadid y sus dolorosas rupturas

The Weeknd (2015–2019)

Antes de Adán, Bella vivió uno de los romances más comentados de su generación junto a Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd. Aunque fue su relación más popular, también resultó ser una de las más complejas, ya que se desarrolló de manera intermitente entre 2015 y 2019. El vínculo estuvo marcado por constantes idas y vueltas, reencuentros y rupturas que se vivieron prácticamente frente a las cámaras.

Entre las canciones más populares del cantante canadiense, los fans han señalado que algunos temas podrían estar inspirados en su relación con la modelo, como Heartless o After Hours. Además, Bella apareció en el video musical de In the Night, un gesto que confirmó el nivel de cercanía y exposición que ambos compartieron durante ese periodo.

La intensidad de este vínculo no solo influyó en la vida personal de Bella, sino también en su imagen pública. La constante atención mediática, los rumores y las comparaciones con otras parejas del cantante terminaron por afectarla profundamente, algo que más tarde ella misma reconocería al describir la relación como tan apasionada como emocionalmente demandante.