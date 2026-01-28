Después de dos años de relación, Bella Hadid y Adán Bañuelos confirmaron su ruptura . La noticia volvió a colocar a la supermodelo estadounidense en el foco mediático, no solo por el final de su romance, sino porque revive un patrón que ha acompañado su vida amorosa: relaciones intensas, profundamente significativas y, en muchos casos, marcadas por dolorosas despedidas.
Aquí te contamos quiénes han sido sus exparejas que han dejado huella tanto en su vida personal como en su imagen pública.
Los intensos romances de Bella Hadid y sus dolorosas rupturas
The Weeknd (2015–2019)
Antes de Adán, Bella vivió uno de los romances más comentados de su generación junto a Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd. Aunque fue su relación más popular, también resultó ser una de las más complejas, ya que se desarrolló de manera intermitente entre 2015 y 2019. El vínculo estuvo marcado por constantes idas y vueltas, reencuentros y rupturas que se vivieron prácticamente frente a las cámaras.
Entre las canciones más populares del cantante canadiense, los fans han señalado que algunos temas podrían estar inspirados en su relación con la modelo, como Heartless o After Hours. Además, Bella apareció en el video musical de In the Night, un gesto que confirmó el nivel de cercanía y exposición que ambos compartieron durante ese periodo.
La intensidad de este vínculo no solo influyó en la vida personal de Bella, sino también en su imagen pública. La constante atención mediática, los rumores y las comparaciones con otras parejas del cantante terminaron por afectarla profundamente, algo que más tarde ella misma reconocería al describir la relación como tan apasionada como emocionalmente demandante.
Marc Kalman (2021–2023)
Tras ese capítulo, Bella apostó por un romance mucho más discreto con Marc Kalman, director de arte y figura cercana al mundo creativo. Esta relación fue vista como una etapa de mayor estabilidad, incluso con la aprobación de su familia y rumores de un posible compromiso.
Sin embargo, aunque parecía una relación sólida, también llegó a su fin en 2023. De acuerdo con versiones cercanas, la ruptura fue amistosa y respondió, una vez más, a la dificultad de equilibrar carreras exigentes con una vida en pareja.
Adán Bañuelos (2023–2026)
La relación más reciente de Bella Hadid fue con el jinete mexicano-estadounidense, Adán Bañuelos . Este romance representó para la modelo una de las etapas más tranquilas y privadas de su vida sentimental. Lejos del ruido constante de Hollywood y las pasarelas, Bella encontró en el mundo ecuestre un refugio emocional y una rutina distinta. Incluso llegó a pasar largas temporadas en Texas, alejándose del ritmo frenético que durante años marcó su carrera.
Bella habló en diversas ocasiones sobre lo importante que fue esta relación durante su proceso de sanación física y emocional. No obstante, pese a la conexión y al bajo perfil que ambos mantuvieron, las diferencias en prioridades y estilos de vida terminaron por desgastar el vínculo, llevándolos a una separación discreta y sin escándalos.
El hilo común en la vida amorosa de Bella Hadid
Más allá de los nombres, las relaciones de Bella Hadid revelan a una mujer que se entrega por completo cuando ama, pero que también ha tenido que aprender a soltar. La presión de la fama, los problemas de salud, la constante exposición mediática y sus propias batallas internas han influido de forma directa en sus historias sentimentales.
Hoy, tras su ruptura con Adán Bañuelos, Bella parece enfocada en sí misma, en su bienestar y en redefinir lo que espera del amor. Sus romances han sido reflejo de las distintas versiones de ella misma que ha ido construyendo a lo largo de los años.