Madonna sorprende a patinadora olímpica tras rendirle homenaje en la pista de hielo con la canción "Like a Prayer"

Madonna emociona a patinadora olímpica tras verla competir con su música

La patinadora artística estadounidense Amber Glenn jamás imaginó que su homenaje llegaría directamente a Madonna .

Tras viralizarse su presentación, la cantante le envió un video con un mensaje personal de apoyo y reconocimiento, gesto que sorprendió profundamente a la joven deportista.

Madonna (Instagram)

Minutos después de abandonar la pista de hielo y conocer su puntuación, la joven de 26 años fue sorprendida con un mensaje de la propia intérprete, quien había visto un clip de su actuación.

“Tengo que decirte que me dejó boquiabierta. Eres una patinadora increíble. Tan fuerte, tan hermosa, tan valiente. No puedo imaginar que no vayas a ganar. Así que solo quiero desearte buena suerte. Ve por ese oro”, expresó Madonna en el video.

@clarosports UNA SORPRESA INESPERADA🎤❄️ La reina del pop, Madonna, envió un mensaje especial a Amber Glenn luego de que la patinadora utilizara su música en la pista de #MilanoCortina2026 Un gesto que emocionó a la estadounidense y que demuestra cómo el arte trasciende el hielo. 🎶⛸️ #Madonna #AmberGlenn #PatinajeArtístico #WinterOlympics #JuegosOlímpicos ♬ original sound - Claro Sports

Glenn no pudo ocultar su emoción al escuchar las palabras de la cantante. Con las manos en la cara y visiblemente impresionada, respondió: “Estoy en shock. Estoy completamente en shock. De verdad estoy temblando. Dios mío”.

Posteriormente, también expresó su agradecimiento de forma directa hacia la cantante: "Mi reina, muchísimas gracias… eres un ícono y una leyenda para siempre, gracias por apoyar a los atletas, espero poder hacerle justicia a la canción", expresó.

La presentación no solo destacó por su ejecución técnica, sino también por la carga emocional que transmitió al público, que rápidamente reaccionó en redes sociales celebrando la elección musical.