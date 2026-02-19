Madonna sorprende a patinadora olímpica tras rendirle homenaje en la pista de hielo con la canción "Like a Prayer"

La música de Madonnavolvió a demostrar su alcance global al convertirse en parte de uno de los momentos más emotivos de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
Durante la competencia olímpica, la patinadora artística Amber Glenn decidió rendir tributo a la Reina del Pop al elegir “Like a Prayer” uno de sus temas más emblemáticos para acompañar su rutina, sin imaginar que la cantante le enviaría un video con un emotivo mensaje de apoyo.
Madonna emociona a patinadora olímpica tras verla competir con su música
La patinadora artística estadounidense Amber Glenn jamás imaginó que su homenaje llegaría directamente a Madonna.
Tras viralizarse su presentación, la cantante le envió un video con un mensaje personal de apoyo y reconocimiento, gesto que sorprendió profundamente a la joven deportista.
Minutos después de abandonar la pista de hielo y conocer su puntuación, la joven de 26 años fue sorprendida con un mensaje de la propia intérprete, quien había visto un clip de su actuación.
“Tengo que decirte que me dejó boquiabierta. Eres una patinadora increíble. Tan fuerte, tan hermosa, tan valiente. No puedo imaginar que no vayas a ganar. Así que solo quiero desearte buena suerte. Ve por ese oro”, expresó Madonna en el video.
Glenn no pudo ocultar su emoción al escuchar las palabras de la cantante. Con las manos en la cara y visiblemente impresionada, respondió: “Estoy en shock. Estoy completamente en shock. De verdad estoy temblando. Dios mío”.
Posteriormente, también expresó su agradecimiento de forma directa hacia la cantante: "Mi reina, muchísimas gracias… eres un ícono y una leyenda para siempre, gracias por apoyar a los atletas, espero poder hacerle justicia a la canción", expresó.
La presentación no solo destacó por su ejecución técnica, sino también por la carga emocional que transmitió al público, que rápidamente reaccionó en redes sociales celebrando la elección musical.
¿Quién es la patinadora artística Amber Glenn?
Amber Elaine Glenn es una patinadora artística estadounidense nacida el 28 de octubre de 1999. En los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, celebrados en Milán-Cortina, conquistó la medalla de oro en la prueba por equipos, uno de los logros más importantes de su trayectoria deportiva.
Su ascenso en el patinaje artístico no es reciente. Glenn ya había consolidado su nombre dentro de la élite internacional tras coronarse campeona en la Final del Grand Prix 2024-2025 y convertirse en la primera mujer estadounidense en ganar tres campeonatos nacionales consecutivos, confirmando su dominio en la disciplina.
Gracias a su combinación de precisión técnica, carisma escénico y fuerte presencia artística, la atleta se ha posicionado como una de las grandes figuras del patinaje mundial.
Para su presentación olímpica, Glenn también rindió homenaje a Madonna no solo a través de la música elegida para su rutina, sino mediante un vestuario inspirado en el icónico look de la cantante: un traje color burdeos, con hombros descubiertos y detalles de encaje que evocaban directamente el estilo del famoso videoclip de la Reina del Pop.