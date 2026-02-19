Pablo Alborán y el mensaje que habría confirmado su romance con modelo español

El cantante español Pablo Alborán volvió a despertar rumores sobre su vida sentimental luego de que un mensaje publicado por el modelo Juan Sesma en redes sociales fuera interpretado por muchos como una posible confirmación de romance entre ambos.
Aunque el artista nunca ha presentado públicamente a una pareja, la serie de publicaciones y gestos compartidos ha llamado la atención tanto de seguidores como de medios.
El gesto en redes que vincula a Pablo Alborán con un modelo español
Fiel a su estilo reservado, incluso desde que hizo pública su homosexualidad en 2020, Pablo Alboránhabló recientemente sobre su momento personal durante una entrevista en el programa español La Revuelta, donde aseguró sentirse en una etapa “muy feliz” en lo sentimental, sin revelar nombres ni ofrecer mayores detalles.
Poco después, Juan Sesma compartió en Instagram imágenes de la celebración de su cumpleaños número 27, acompañado de familiares, amigos y del propio cantante.
La frase que más comentarios generó fue: “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”, mensaje que muchos usuarios interpretaron como una referencia directa a Alborán.
Aunque el comentario no mencionaba explícitamente al artista, la reacción del cantante, un emoji de corazón rojo, alimentó aún más las especulaciones.
A esto se sumó otra publicación del modelo mostrando un paseo campestre junto a Terral, el perro de Pablo Alborán, detalle que reforzó la percepción de cercanía entre ambos.
¿Pablo Alborán y Juan Sesma son novios? Otras pistas sobre el posible romance
Los fans de Pablo Alborán también han señalado coincidencias en viajes y planes compartidos, incluida su asistencia conjunta a un concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena Madrid, lo que ha fortalecido la idea de que la relación podría ir más allá de una amistad.
Pese a las señales y la creciente conversación en redes sociales, no existe una confirmación oficial por parte del cantante sobre la identidad de su pareja ni sobre la naturaleza del vínculo con Sesma.
Alborán ha preferido mantener el foco en su música y su bienestar personal, evitando pronunciarse directamente sobre los rumores.
Para muchos seguidores, este momento refleja un cambio en la manera en que el artista gestiona su vida privada.
Sin abandonar la discreción que lo caracteriza, ahora permite que pequeños gestos públicos sugieran una etapa sentimental estable. Hasta que él mismo lo confirme, sin embargo, la relación continuará siendo objeto de especulación.