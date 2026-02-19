Pablo Alborán y el mensaje que habría confirmado su romance con modelo español

El gesto en redes que vincula a Pablo Alborán con un modelo español

Fiel a su estilo reservado, incluso desde que hizo pública su homosexualidad en 2020, Pablo Alborán habló recientemente sobre su momento personal durante una entrevista en el programa español La Revuelta, donde aseguró sentirse en una etapa “muy feliz” en lo sentimental, sin revelar nombres ni ofrecer mayores detalles.

Pablo Alborán y Juan Sesma (Instagram)

Poco después, Juan Sesma compartió en Instagram imágenes de la celebración de su cumpleaños número 27, acompañado de familiares, amigos y del propio cantante.

La frase que más comentarios generó fue: “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”, mensaje que muchos usuarios interpretaron como una referencia directa a Alborán.

Aunque el comentario no mencionaba explícitamente al artista, la reacción del cantante, un emoji de corazón rojo, alimentó aún más las especulaciones.

A esto se sumó otra publicación del modelo mostrando un paseo campestre junto a Terral, el perro de Pablo Alborán, detalle que reforzó la percepción de cercanía entre ambos.