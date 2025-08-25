‘Barrio triste: la película con la que Bad Bunny llegará al Festival de Venecia

¿De qué va

Barrio Triste

?

Según la información que se ha dado a conocer hasta el momento, Barrio triste narra la historia de un grupo de adolescentes marginales en los barrios alrededor de Medellín a finales de los 80, quienes roban una cámara de un periodista y la convierten en el vehículo para retratar su propia realidad: una cotidianidad hecha de violencia, desesperanza… y destellos de trascendencia sobrenatural.

Fotograma de la cinta Barrio Triste. (Cortesía. )

La cinta, se anticipa como una fuerte propuesta estética híbrida que mezcla metraje encontrado y un tono lírico inquietante. Además de Venecia, este filme formará parte de la programación de los Festivales de Cine de Nueva York y Toronto.

Stillz: de los videoclips a Venecia

Stillz, nombre artístico de Matías Vásquez, da su salto al cine con un nombre consolidado en la escena musical gracias a su trabajo como director de videoclips. Ha firmado algunos de los videos más icónicos de Bad Bunny, incluyendo Yo Perreo Sola, Booker T, Callaíta y Dakiti, piezas que no solo acumulan millones de reproducciones, sino que también marcaron un estilo visual irreverente y experimental. Su mirada también ha seducido a artistas internacionales como Rosalía, Lil Nas X, Phoebe Bridgers y hasta Coldplay, confirmando su capacidad para crear imágenes cargadas de simbolismo y potencia estética.

Stillz, nombre artístico de Matías Vásquez, es un realizador, fotógrafo y cineasta de origen colombiano. (Instagram. )

En paralelo al estreno de Barrio triste, el cineasta publicó el libro Bad Bunny by Stillz (2025), una retrospectiva fotográfica que reúne seis años de trabajo conjunto con el artista puertorriqueño. La obra compila retratos íntimos, detrás de cámaras y escenas icónicas de giras y videoclips tomadas con Polaroids raras y caducadas que documentan la metamorfosis del artista, su vida en giras, conciertos y el íntimo vínculo entre los dos creadores, ofreciendo una mirada personal al fenómeno global que representa Bad Bunny.