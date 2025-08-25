‘Barrio triste: la película con la que Bad Bunny llegará al Festival de Venecia

La edición número 82 del Festival de Cine de Venecia (La Mostra) abrirá sus puertas del 27 de agosto al 6 de septiembre de 2025, y entre los estrenos más esperados destaca Barrio triste, la ópera prima del director y fotógrafo colombiano-estadounidense Stillz, reconocido por sus innovadores videoclips para Rosalía, Coldplay y Bad Bunny quien forma parte del elenco de este filme.
Este “oscuro y poético relato de iniciación" fue seleccionado para competir en la sección Horizontes, uno de los segmentos más importantes del certamen dedicado a las propuestas más vanguardistas del cine contemporáneo.
¿De qué va
Barrio Triste
?
Según la información que se ha dado a conocer hasta el momento, Barrio triste narra la historia de un grupo de adolescentes marginales en los barrios alrededor de Medellín a finales de los 80, quienes roban una cámara de un periodista y la convierten en el vehículo para retratar su propia realidad: una cotidianidad hecha de violencia, desesperanza… y destellos de trascendencia sobrenatural.
La cinta, se anticipa como una fuerte propuesta estética híbrida que mezcla metraje encontrado y un tono lírico inquietante. Además de Venecia, este filme formará parte de la programación de los Festivales de Cine de Nueva York y Toronto.
Stillz: de los videoclips a Venecia
Stillz, nombre artístico de Matías Vásquez, da su salto al cine con un nombre consolidado en la escena musical gracias a su trabajo como director de videoclips. Ha firmado algunos de los videos más icónicos de Bad Bunny, incluyendo Yo Perreo Sola, Booker T, Callaíta y Dakiti, piezas que no solo acumulan millones de reproducciones, sino que también marcaron un estilo visual irreverente y experimental. Su mirada también ha seducido a artistas internacionales como Rosalía, Lil Nas X, Phoebe Bridgers y hasta Coldplay, confirmando su capacidad para crear imágenes cargadas de simbolismo y potencia estética.
En paralelo al estreno de Barrio triste, el cineasta publicó el libro Bad Bunny by Stillz (2025), una retrospectiva fotográfica que reúne seis años de trabajo conjunto con el artista puertorriqueño. La obra compila retratos íntimos, detrás de cámaras y escenas icónicas de giras y videoclips tomadas con Polaroids raras y caducadas que documentan la metamorfosis del artista, su vida en giras, conciertos y el íntimo vínculo entre los dos creadores, ofreciendo una mirada personal al fenómeno global que representa Bad Bunny.
La faceta de actor de Bad Bunny
Bad Bunny, ícono global de la música urbana, participa como actor en Barrio triste, sumando a su filmografía títulos como cultura, Bullet Train donde comparte créditos con Brad Pitt y Cassandro, donde interpreta al interés romántico del personaje interpretado por Gael García Bernal, además de su participación en la serie Narcos: Mexico. Su presencia en el certamen lo posiciona como uno de los rostros latinos más visibles en esta Mostra, junto a figuras como Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Ana Cristina Barragán.
Este papel muestra una dimensión más artística del puertorriqueño, quien ha demostrado recurrencia por colaborar con Stillz tanto en videos musicales como ahora en cine, estableciendo una sinergia creativa que trasciende estilos y formatos.