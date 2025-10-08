“La inocencia es más poderosa que la experiencia”, Alejandro González Iñárritu sobre 'Amores perros'

Alejandro escucha atento las preguntas mientras limpia sus gafas de pasta gruesa y traslúcida con un paño. Se percibe tranquilo y relajado aunque viene de un fin de semana movido tras la inauguración en la ciudad de México de la exposición Sueño Perro . Y, aunque horas después de esta entrevista se celebrará una proyección conmemorativa en Palacio de Bellas Artes, el nervio, la emoción y la adrenalina se resguardan bien en ese rostro enmarcado por una melena anárquica y en esa mirada que mira fuerte.

Emilio Echevarría y Alejandro González Iñárritu en el set de Amores Perros. (Cortesía. )

Iñárritu –“El Negro" como le dicen quienes lo conocen desde que trabajó en radio y en publicidad– ha creado en la última década y media una de las filmografías más solidas y celebradas a nivel internacional: ganador de cuatro premios Oscar (uno más por la instalación de realidad virtual Carne y Arena), el mismo número de triunfos en Cannes; en su repisa descansan tres Bafta, dos Golden Globes, cinco Ariel y un centenar de estatuillas.

Pero hay algo que pasó en Amores perros que no se ha repetido en ninguna de sus otras experiencias cinematográficas: "La inocencia", dice. "la inocencia es lo primero que perdemos y creo que esa inocencia es un regalo”, confiesa el cineasta. “Es algo que tenemos para hacer algo por primera vez: nuestra primera novia, nuestro primer viaje… esa primera vez tiene siempre un impacto emocional porque crea una sensación única que será recordada por el cuerpo, por la mente”.

Alejandro González Inarritu, cuando ganó el Oscar por 'The Revenant,' en 2016. (Christopher Polk/Getty Images)

Esa pureza —explica— fue el combustible que encendió la creación de su ópera prima: una mezcla de urgencia, curiosidad y libertad absoluta.

“Tirarte al vacío con la inocencia, que es mucho más poderosa que la experiencia, es algo que sí extraño, echo de menos. Me gustaría ver el mundo con esos ojos con los que lo veía entonces, porque eso se pierde para siempre.”