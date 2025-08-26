La emotiva despedida de Gael García a Verónica Echegui, su compañera en 'Me estás matando, Susana’

La trayectoria de Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui debutó en televisión con Una nueva vida y Paco y Veva. Su salto al cine se produjo en 2006 con Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna.

Gracias a su actuación logró una nominación al Goya como Mejor actriz revelación. A lo largo de dos décadas de carrera, la actriz logró cinco nominaciones más a los premios por películas como El patio de mi cárcel, Katmandú, un espejo en el cielo, La gran familia española y Explota Explota.

Verónica Echegui (Getty Images)

En 2016, protagonizó Me estás matando, Susana junto al mexicano Gael García , y en 2022, finalmente, ganó el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba, proyecto que escribió, dirigió y coprodujo.

Su última película fue Justicia artificial, un thriller político en el que interpretó a una jueza enfrentada a una conspiración sobre inteligencia artificial en el sistema judicial. Su última aparición pública fue en junio de 2025, durante la promoción de la serie de comedia A Muerte, para después retirarse debido a la enfermedad.