La emotiva despedida de Gael García a Verónica Echegui, su compañera en 'Me estás matando, Susana’

La actriz española Verónica Echegui, reconocida por su protagónico junto a Gael García en Me estás matando, Susana, falleció el domingo a los 42 años a causa de un cáncer que mantuvo en secreto durante varios meses.
Aunque la familia de la intérprete ha optado por mantener en privado los detalles de su enfermedad y su muerte, fueron varios compañeros quienes expresaron sus condolencias a través de mensajes que compartieron en sus redes sociales.
Gael García Bernal se despide de Verónica Echegui, su compañera en 'Me estás matando, Susana'
Verónica Echegui falleció el domingo a los 42 años en su natal Madrid. De acuerdo con fuentes allegadas a la actriz, la intérprete estuvo rodeada de familiares y amigos cercanos luego de permanecer varios días en el Hospital Universitario 12 de octubre de la capital española.
Tras darse a conocer la noticia de su deceso, Gael García Bernal, su coprotagonista en la película Me estás matando, Susana, se pronunció en sus redes sociales con un mensaje de despedida.
“Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos. Querida Verónica Echegui, compañera: abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste. Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo. ¡Te mando un suspiro a donde quiera que estés!”, escribió el actor mexicano junto a una foto de la actriz.
La trayectoria de Verónica Echegui
La actriz Verónica Echegui debutó en televisión con Una nueva vida y Paco y Veva. Su salto al cine se produjo en 2006 con Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna.
Gracias a su actuación logró una nominación al Goya como Mejor actriz revelación. A lo largo de dos décadas de carrera, la actriz logró cinco nominaciones más a los premios por películas como El patio de mi cárcel, Katmandú, un espejo en el cielo, La gran familia española y Explota Explota.
En 2016, protagonizó Me estás matando, Susana junto al mexicano Gael García, y en 2022, finalmente, ganó el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba, proyecto que escribió, dirigió y coprodujo.
Su última película fue Justicia artificial, un thriller político en el que interpretó a una jueza enfrentada a una conspiración sobre inteligencia artificial en el sistema judicial. Su última aparición pública fue en junio de 2025, durante la promoción de la serie de comedia A Muerte, para después retirarse debido a la enfermedad.