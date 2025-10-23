Publicidad

Espectáculos

Los famosos mexicanos que no sabías que son familia

Te sorprenderá saber qué celebridades no solo comparten fama, también un lazo familiar.
jue 23 octubre 2025 05:11 PM
Famosos-mexicanos-que-son-familia
Descubre qué celebridades mexicanas son familia. (Getty Images)

Dentro de la industria del entretenimiento en México hay dinastías que han marcado un legado, entre ellas destacan los Derbez o las Pinal, sin embargo, hay otros famosos que también tienen vínculos familiares con otras celebridades aunque éstos no son tan reconocidos.

Famosos mexicanos que son de la misma familia

Kuno Becker y María Félix – sobrino y tía abuela

El actor Kuno Becker proviene de la familia Félix porque su madre, María del Rocío Bebbie Paz, es hija de la hermana de “La Doña”, lo cual convierte a Kuno en el sobrino nieto de María Félix.

Kuno-Becker-Maria-Felix-Familia
Kuno Becker y María Felix son sobrino y tía. (Getty Images)

Gael García Bernal y Darío Yazbek – medios hermanos

Los actores son hijos de la también actriz Patricia Bernal, quien tuvo a Gael García Bernal con el director José Ángel García y a Darío Yazbek durante su relación con el fotógrafo Sergio Yazbek. Ambos mantienen una buena relación e incluso han compartido festejos de cumpleaños porque los dos nacieron un 30 de noviembre.

Gael-Garcia-Bernal-Dario-Yazbek
Gael García Bernal y Dario Yazbek son medios hermanos. (Getty Images)

Sofia Castro y Cristian Castro – primos

Aunque tanto Sofía como Cristian se apellidan igual, debido a su diferencia de edad y el distinto estilo de vida que llevan, muchos olvidan que sus padres, José Alberto "El Güero" Castro, padre de Sofía, y Verónica Castro, madre de Cristian, son hermanos, lo que convierte al cantante y a la actriz en primos.

Sofia-Castro-Cristian-Castro
Sofía Castro y Cristian Castro son familia. (Getty Images)

Mane de la Parra y Alondra de la Parra – hermanos

Nuevamente, el apellido no es suficiente para que logremos relacionar al actor y cantante Mane de la Parra con la directora de orquesta Alondra a pesar de que son hermanos. Por si esto fuera poco, los hermanos De la Parra son sobrinos de la actriz Emoé de la Parra y nietos de la escritora Yolanda Vargas Dulché.

Mane-de-la-Parra-Alondra-de-la-Parra-familia
Mane de la Parra y Alondra de la Parra son hermanos. (Getty Images)

Daniel Bisogno y Ángelica Vale – primos lejanos

El fallecido presentador Daniel Bisgno era primo lejano de la actriz Angélica Vale ya que la abuela de Daniel era prima de la abuela de Angélica María, quien es madre de Angélica Vale. Aunque no eran cercanos, cuando fueron vistos juntos públicamente mostraban tener una buena relación.

Daniel-Bisogno-Angelica-Vale
Daniel Bisgno y Angélica Vale son primos lejanos. (Instagram - @bisognodaniel / Getty Images)

Chespirito y Gustavo Díaz Ordaz – sobrino y tío

El expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz fue tío del muy reconocido comediante mexicano Chespirito ya que Elsa Bolaños, la madre de Roberto Gómez Bolaños, era prima hermana de Gustavo Díaz Ordaz, cuyo apellido materno era Bolaños. Se desconoce si llegaron a mantener una relación cercana.

Chespirito-Gustavo-Diaz-Ordaz-familia
Chespirito y Gustavo Díaz Ordaz son sobrino y tío. (Instagram - @chespirito_rgb y @_gustavo_diaz_ordaz_)

Lolita Cortés y José Alfredo Jiménez – sobrina y tío

La misma actriz Lolita Cortés fue quien afirmó ser sobrina nieta del cantautor José Alfredo Jiménez ya que su madre, Dolores Jiménez, es hija del hermano mayor del intérprete de Si nos dejan, lo cual significa que el talento corre por la sangre de la familia Jiménez.

Lola-Cortes-Jose-Alfredo-Jimenez-familia
Lola Cortés y José Alfredo Jiménez son sobrina y tío. (Instagram - @soylolacortes y @josealfredojimenezoficial)

Dulce María y Frida Kahlo – sobrina y tía

La integrante de RBD, Dulce María, es sobrina de nada más y nada menos que de la reconocida artista Frida Kahlo. El vínculo se da porque la abuela materna de la actriz era prima hermana de la pintora. Dulce María ha mencionado que aunque es un vínculo lejano, la llena de orgullo poder tener una tía tan talentosa.

Dulce-Maria-Frida-Kahlo-familia
Dulce María y Frida Kahlo son familia lejana. (Getty Images)

