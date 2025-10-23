Dentro de la industria del entretenimiento en México hay dinastías que han marcado un legado, entre ellas destacan los Derbez o las Pinal, sin embargo, hay otros famosos que también tienen vínculos familiares con otras celebridades aunque éstos no son tan reconocidos.
Los famosos mexicanos que no sabías que son familia
Kuno Becker y María Félix – sobrino y tía abuela
El actor Kuno Becker proviene de la familia Félix porque su madre, María del Rocío Bebbie Paz, es hija de la hermana de “La Doña”, lo cual convierte a Kuno en el sobrino nieto de María Félix.
Gael García Bernal y Darío Yazbek – medios hermanos
Los actores son hijos de la también actriz Patricia Bernal, quien tuvo a Gael García Bernal con el director José Ángel García y a Darío Yazbek durante su relación con el fotógrafo Sergio Yazbek. Ambos mantienen una buena relación e incluso han compartido festejos de cumpleaños porque los dos nacieron un 30 de noviembre.
Sofia Castro y Cristian Castro – primos
Aunque tanto Sofía como Cristian se apellidan igual, debido a su diferencia de edad y el distinto estilo de vida que llevan, muchos olvidan que sus padres, José Alberto "El Güero" Castro, padre de Sofía, y Verónica Castro, madre de Cristian, son hermanos, lo que convierte al cantante y a la actriz en primos.
Mane de la Parra y Alondra de la Parra – hermanos
Nuevamente, el apellido no es suficiente para que logremos relacionar al actor y cantante Mane de la Parra con la directora de orquesta Alondra a pesar de que son hermanos. Por si esto fuera poco, los hermanos De la Parra son sobrinos de la actriz Emoé de la Parra y nietos de la escritora Yolanda Vargas Dulché.
Daniel Bisogno y Ángelica Vale – primos lejanos
El fallecido presentador Daniel Bisgno era primo lejano de la actriz Angélica Vale ya que la abuela de Daniel era prima de la abuela de Angélica María, quien es madre de Angélica Vale. Aunque no eran cercanos, cuando fueron vistos juntos públicamente mostraban tener una buena relación.
Chespirito y Gustavo Díaz Ordaz – sobrino y tío
El expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz fue tío del muy reconocido comediante mexicano Chespirito ya que Elsa Bolaños, la madre de Roberto Gómez Bolaños, era prima hermana de Gustavo Díaz Ordaz, cuyo apellido materno era Bolaños. Se desconoce si llegaron a mantener una relación cercana.
Lolita Cortés y José Alfredo Jiménez – sobrina y tío
La misma actriz Lolita Cortés fue quien afirmó ser sobrina nieta del cantautor José Alfredo Jiménez ya que su madre, Dolores Jiménez, es hija del hermano mayor del intérprete de Si nos dejan, lo cual significa que el talento corre por la sangre de la familia Jiménez.
Dulce María y Frida Kahlo – sobrina y tía
La integrante de RBD, Dulce María, es sobrina de nada más y nada menos que de la reconocida artista Frida Kahlo. El vínculo se da porque la abuela materna de la actriz era prima hermana de la pintora. Dulce María ha mencionado que aunque es un vínculo lejano, la llena de orgullo poder tener una tía tan talentosa.