Los famosos mexicanos que no sabías que son familia

Famosos mexicanos que son de la misma familia

Kuno Becker y María Félix – sobrino y tía abuela

El actor Kuno Becker proviene de la familia Félix porque su madre, María del Rocío Bebbie Paz, es hija de la hermana de “La Doña”, lo cual convierte a Kuno en el sobrino nieto de María Félix.

Gael García Bernal y Darío Yazbek – medios hermanos

Los actores son hijos de la también actriz Patricia Bernal, quien tuvo a Gael García Bernal con el director José Ángel García y a Darío Yazbek durante su relación con el fotógrafo Sergio Yazbek. Ambos mantienen una buena relación e incluso han compartido festejos de cumpleaños porque los dos nacieron un 30 de noviembre.

Sofia Castro y Cristian Castro – primos

Aunque tanto Sofía como Cristian se apellidan igual, debido a su diferencia de edad y el distinto estilo de vida que llevan, muchos olvidan que sus padres, José Alberto "El Güero" Castro, padre de Sofía, y Verónica Castro, madre de Cristian, son hermanos, lo que convierte al cantante y a la actriz en primos.

Mane de la Parra y Alondra de la Parra – hermanos

Nuevamente, el apellido no es suficiente para que logremos relacionar al actor y cantante Mane de la Parra con la directora de orquesta Alondra a pesar de que son hermanos. Por si esto fuera poco, los hermanos De la Parra son sobrinos de la actriz Emoé de la Parra y nietos de la escritora Yolanda Vargas Dulché.

Daniel Bisogno y Ángelica Vale – primos lejanos

El fallecido presentador Daniel Bisgno era primo lejano de la actriz Angélica Vale ya que la abuela de Daniel era prima de la abuela de Angélica María, quien es madre de Angélica Vale. Aunque no eran cercanos, cuando fueron vistos juntos públicamente mostraban tener una buena relación.