Donovan Carrillo y su música en Milano-Cortina 2026: canciones, significado y fechas de competencia

Mientras los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se desarrollan en Italia y el mundo del deporte está enfocado en competencias decisivas, el patinador mexicano Donovan Carrillo ha revelado la música que guiará sus actuaciones esta semana en la pista.
Más allá de la técnica y los saltos, la elección musical es parte esencial de su narrativa artística en su segunda participación olímpica consecutiva.
Para el programa corto, Carrillo apostó por “Hip Hip Chin Chin”, una pieza vibrante con ritmos latinos como samba y salsa que ya ha sido parte de sus rutinas previas y que le permite mostrar velocidad, energía y conexión emocional con el público. En el hielo, esa mezcla de cadencia y actitud encaja con su estilo extrovertido y competitivo.
El programa libre, que presentará si logra clasificar entre los 24 mejores tras el corto, es una propuesta más personal: un popurrí inspirado en el legado musical de Elvis Presley que arranca con “My Way”, seguido por temas como “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”. Esta selección no solo habla de técnica, sino de historia y emoción, pues “My Way” ha sido un sueño de Carrillo desde siempre, influenciado por la conexión familiar y el deseo de rendir homenaje a sus raíces.
Esta dualidad en la música —del ritmo latino al rock and roll clásico— refleja la personalidad versátil de Carrillo como competidor. Desde temprana edad entendió que el patinaje no es solo control corporal, sino también narrativa y sentimiento expresado sobre hielo. Las melodías que ha elegido buscan transmitir eso: celebración, desafío y una reivindicación personal en cada pirueta.
La selección musical también subraya el significado cultural de su presencia en Milano-Cortina 2026. Al combinar sonidos latinos con clásicos familiares, Carrillo construye puentes entre su identidad mexicana, su trayectoria global y el escenario olímpico donde compite contra talentos de élite de todo el mundo.
Carrillo debutará con el programa corto el martes 10 de febrero a las 11:30 h (tiempo del Centro de México) en la Milano Ice Skating Arena. Si su ejecución lo coloca entre los mejores 24 del día, regresará el viernes 13 de febrero a las 12:00 h para presentar el programa libre con su combinación musical diseñada para emocionar tanto a jueces como al público.
En un deporte donde cada detalle artístico suma puntos y construye una historia, la música elegida por Donovan Carrillo se vuelve parte de su argumento. Más allá de posiciones o medallas, estas canciones representan el pulso de un atleta que lleva ritmo y emoción al hielo olímpico, buscando dejar una huella tan memorable como sus saltos.