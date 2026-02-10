Donovan Carrillo y su música en Milano-Cortina 2026: canciones, significado y fechas de competencia

Para el programa corto, Carrillo apostó por “Hip Hip Chin Chin”, una pieza vibrante con ritmos latinos como samba y salsa que ya ha sido parte de sus rutinas previas y que le permite mostrar velocidad, energía y conexión emocional con el público. En el hielo, esa mezcla de cadencia y actitud encaja con su estilo extrovertido y competitivo.

Donovan Carrillo, patinador mexicano. (Maddie Meyer/Getty Images)

El programa libre, que presentará si logra clasificar entre los 24 mejores tras el corto, es una propuesta más personal: un popurrí inspirado en el legado musical de Elvis Presley que arranca con “My Way”, seguido por temas como “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”. Esta selección no solo habla de técnica, sino de historia y emoción, pues “My Way” ha sido un sueño de Carrillo desde siempre, influenciado por la conexión familiar y el deseo de rendir homenaje a sus raíces.

Esta dualidad en la música —del ritmo latino al rock and roll clásico— refleja la personalidad versátil de Carrillo como competidor. Desde temprana edad entendió que el patinaje no es solo control corporal, sino también narrativa y sentimiento expresado sobre hielo. Las melodías que ha elegido buscan transmitir eso: celebración, desafío y una reivindicación personal en cada pirueta.

