Mijares celebrará 40 años de carrera con un concierto sinfónico

Manuel Mijares quiere honrar su historia musical

Más allá del espectáculo, el cantante también reflexionó sobre el camino que ha recorrido y el vínculo que ha construido con sus seguidores a lo largo de los años. Agradeció el apoyo constante que ha sido clave para mantenerse vigente en una industria en constante cambio.

Para Mijares, este proyecto representa una forma de honrar su historia musical con respeto y emoción, celebrando cada etapa de su carrera junto a quienes han acompañado su trayectoria desde el inicio.

Manuel Mijares (Lulu Urdapilleta)

Mijares Sinfónico no solo es un concierto, sino una declaración artística que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes del pop en español.

¿Cuándo es el concierto de Mijares sinfónico?

El concierto de Mijares Sinfónico se llevará a cabo en el Auditorio Nacional el próximo 26 de marzo.y los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster.