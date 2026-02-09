Mijares celebrará 40 años de carrera con un concierto sinfónico

Manuel Mijares está listo para abrir un nuevo capítulo en su carrera. El cantante ofreció una conferencia para presentar Mijares Sinfónico, un proyecto con el que celebra 40 años de trayectoria artística y que promete ser una de las experiencias más significativas de su historia reciente.
Durante el encuentro, el intérprete compartió detalles de este espectáculo especial, en el que reinterpretará su repertorio acompañado por una orquesta sinfónica. Clásicos como Bella, Para amarnos más y Soldado del amor cobrarán nueva vida gracias a arreglos que resaltan la profundidad emocional de cada canción.