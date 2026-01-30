Big Brother: cuando Pedro Torres revolucionó la televisión mexicana

La llegada de Big Brother también se percibió en otros ámbitos culturales. El lenguaje coloquial, con expresiones como güey —entonces consideradas marginales o transgresoras en horario estelar— empezó a aparecer con más naturalidad, reflejando cómo el programa no solo mostraba comportamientos sino que también influía en ellos.

Todos los concursantes acudieron ayer al programa para la final, en la que El Chile resultó ganador. (Twitter)

Además, el éxito del formato abrió las puertas a otros realities y consolidó un nuevo modelo de entretenimiento en México: uno que dependía de la interacción del público, de la espontaneidad más que del guion y de un vínculo diario con los participantes. Versiones posteriores, como Big Brother VIP con celebridades, extendieron esa fórmula y demostraron que el género podía renovarse sin perder su esencia básica.

Hoy, a más de dos décadas de su estreno, Big Brother México sigue siendo una referencia para entender cómo la televisión abierta pudo transformarse con la telerrealidad, dejando una huella que va más allá del rating: cambió hábitos de consumo, introdujo nuevos lenguajes y consolidó una forma de mirar y participar en la pantalla.

