Lucia Méndez revela el estado emocional de Pedro Torres ante el deterioro de su salud

Lucia Méndez habla del estado de salud de Pedro Torres

En un reciente encuentro con los reporteros en el estreno de Cómplices, la nueva serie de VIX, Lucía Méndez destacó la fortaleza con la que su expareja y papá de su hijo, Pedro Torres , enfrenta esta difícil etapa.

Pedro Antonio, Lucía Méndez y Pedro Torres (Instagram)

“Yo no lo voy a ver y las veces que lo he visto, lo veo con mucha paz espiritual y lo veo con mucha paz. Él tiene mucha paz y está bien, está dentro de lo que cabe. Yo lo admiro mucho como está llevando las cosas. La verdad sí, sí me duele”, expresó conmovida.

A pesar de la complicada situación, la actriz y cantante destacó la serenidad con la que el productor enfrenta la enfermedad. “Estoy bien, estoy con ánimo, estoy feliz porque él está feliz, y la paz no es negociable. Él está muy bien”, agregó, dejando ver que mantiene una relación respetuosa con el productor

“Por supuesto que me ha dolido, pero me inspira su actitud. Está viviendo su proceso con una serenidad impresionante. Habla con fe, con alegría... realmente está tomado de la mano de Dios”, compartió.