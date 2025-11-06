Lucia Méndez revela el estado emocional de Pedro Torres ante el deterioro de su salud

Lucía Méndez y su hijo, Pedro Antonio, ofrecieron una actualización sobre el estado de salud del productor Pedro Torres, quien ha enfrentado complicaciones de salud en las últimas semanas. La actriz y el director hablaron públicamente sobre la situación médica del reconocido realizador destacando la fortaleza y el apoyo incondicional que ha recibido de su familia y amigos más cercanos.
En días recientes trascendió que el productor de Big Brother México y Mujeres Asesinas fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso.
Lucia Méndez habla del estado de salud de Pedro Torres
En un reciente encuentro con los reporteros en el estreno de Cómplices, la nueva serie de VIX, Lucía Méndez destacó la fortaleza con la que su expareja y papá de su hijo, Pedro Torres, enfrenta esta difícil etapa.
“Yo no lo voy a ver y las veces que lo he visto, lo veo con mucha paz espiritual y lo veo con mucha paz. Él tiene mucha paz y está bien, está dentro de lo que cabe. Yo lo admiro mucho como está llevando las cosas. La verdad sí, sí me duele”, expresó conmovida.
A pesar de la complicada situación, la actriz y cantante destacó la serenidad con la que el productor enfrenta la enfermedad. “Estoy bien, estoy con ánimo, estoy feliz porque él está feliz, y la paz no es negociable. Él está muy bien”, agregó, dejando ver que mantiene una relación respetuosa con el productor
“Por supuesto que me ha dolido, pero me inspira su actitud. Está viviendo su proceso con una serenidad impresionante. Habla con fe, con alegría... realmente está tomado de la mano de Dios”, compartió.
Pedro Antonio destaca el buen ánimo de su papá
Por su parte, el director Pedro Antonio Torres también aprovechó para hablar sobre el estado de salud de su papá.
Al ser cuestionado por los medios, el único que que tuvieron Pedro Torres y Lucia Méndez respondió: “Mi papá está muy bien, está tomándolo día a día, son momentos difíciles para todos, la verdad, pero la verdad él está contento, él está bien y nosotros estamos apoyando”, aseguró.
Aunque no ofreció mayores detalles sobre el diagnóstico, sí dejó claro que su papá: “Está estable, está bien”.
Pedro Torres, conocido por producciones como Mujeres asesinas y Big Brother México, ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses. Su hijo ha asumido un rol más visible en la industria, consolidando su carrera mientras acompaña a su familia en este momento delicado.
Además de hablar de la salud de su papá, Pedro Antonio también respondió preguntas sobre cómo ha vivido la exposición mediática que rodea a su mamá, Lucía Méndez. “Yo llevo toda una vida con esto. Entonces, al final del día entendemos cuando lo que es trabajo y lo que no es trabajo, ¿no? Y lo importante es que esos comentarios y esas cosas nunca nos afecta, la verdad”.