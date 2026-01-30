Pedro Torres: Famosos reaccionan a la muerte del emblemático productor de la televisión mexicana

Famosos reaccionan a la muerte de Pedro Torres, productor emblemático de la televisión mexicana

La comunidad artística reaccionó de inmediato a la noticia. A través de redes sociales diversas figuras del entretenimiento expresaron su pesar y recordaron la influencia de Torres en la televisión mexicana, destacando su papel como un visionario que transformó la forma de hacer contenidos para el público.

Carlos Rivera fue uno de los primeros en enviar sus condolencias a través de un mensaje en Instagram.

"Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este vídeo de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en Paz. @ptorres ", compartió.

Por su parte, la actriz Ana Brenda Contreras, externó sus condolencias con un mensaje corto, pero que dejó ver el impacto que el productor tuvo en su vida.

Anahí recordó al productor con un breve pero emotivo mensaje: “Hasta siempre querido Pedro”, escribió la actriz.

Lucía Méndez también se sumó a las condolencias y compartió un emotivo mensaje para despedir a quien fue su esposo y padre de su hijo, recordándolo no solo por su trayectoria profesional, sino por el vínculo personal y familiar que los unió durante años.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas", escribió la actriz.