Pedro Torres: Famosos reaccionan a la muerte del emblemático productor de la televisión mexicana

La muerte del productor Pedro Torres, a los 72 años, provocó una ola de mensajes de despedida entre actores y colegas de la industria, quienes recordaron su legado en la televisión mexicana.
vie 30 enero 2026 09:04 AM
El productor Pedro Torres falleció a los 72 años. (Instagram)

Con una profunda tristeza, este día se dio a conocer el fallecimiento del productor Pedro Torres , reconocido por haber impulsado formatos televisivos icónicos como Big Brother y Mujeres Asesinas.

La familia del también exesposo de Lucía Méndez dio a conocer la noticia a través de redes sociales, detallando que el productor murió “en paz, tranquilo y lleno de fe”, rodeado del amor de sus seres queridos.

Famosos reaccionan a la muerte de Pedro Torres, productor emblemático de la televisión mexicana

La comunidad artística reaccionó de inmediato a la noticia. A través de redes sociales diversas figuras del entretenimiento expresaron su pesar y recordaron la influencia de Torres en la televisión mexicana, destacando su papel como un visionario que transformó la forma de hacer contenidos para el público.

Carlos Rivera fue uno de los primeros en enviar sus condolencias a través de un mensaje en Instagram.

"Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este vídeo de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en Paz. @ptorres ", compartió.

Por su parte, la actriz Ana Brenda Contreras, externó sus condolencias con un mensaje corto, pero que dejó ver el impacto que el productor tuvo en su vida.

Anahí recordó al productor con un breve pero emotivo mensaje: “Hasta siempre querido Pedro”, escribió la actriz.

Lucía Méndez también se sumó a las condolencias y compartió un emotivo mensaje para despedir a quien fue su esposo y padre de su hijo, recordándolo no solo por su trayectoria profesional, sino por el vínculo personal y familiar que los unió durante años.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas", escribió la actriz.

¿Qué enfermedad padecía Pedro Torres?

Pedro Torres enfrentó en los últimos meses de su vida un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular voluntario.

Esta condición daña las células del sistema nervioso que conectan el cerebro y la médula espinal, provocando con el tiempo pérdida de movilidad y funciones básicas como la capacidad de caminar o hablar.

Pese a las complicaciones, Pedro Torres se mantuvo acompañado de su familia y seres queridos, quienes estuvieron a su lado durante todo el proceso. De acuerdo con versiones cercanas, el productor afrontó la enfermedad con entereza y serenidad, priorizando su bienestar personal. Descanse en paz.

