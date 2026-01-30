Cómo Pedro Torres convirtió 'La Incondicional' de Luis Miguel en un ícono visual del pop latino

Pedro Torres no solo fue una figura clave en la televisión mexicana; también dejó su marca en la historia del pop latino a través de La Incondicional, el video oficial de Luis Miguel que redefinió la manera de narrar visualmente una balada romántica.
Dirigido por Torres, el videoclip se filmó en 1989 en locaciones como el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México y la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía. La narrativa propone a un joven miembro de la Fuerza Aérea Mexicana que se separa de su gran amor, rompiendo con el esquema tradicional de los clips de la época al entrelazar romanticismo y disciplina militar.