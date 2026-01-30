Cómo Pedro Torres convirtió 'La Incondicional' de Luis Miguel en un ícono visual del pop latino

El impacto visual fue inmediato. El video, considerado una de las primeras superproducciones de su tipo en México, mostró a Luis Miguel con un look radicalmente distinto al que sus fans conocían: cabello muy corto, acorde a los requisitos de la institución donde se grabó. Este cambio se volvería icónico, incluso influenciando la imagen pública del cantante en su siguiente etapa artística.

Pedro y Luis Miguel durante la grabación del video La Incondicional.

Torres, quien ya había dirigido previamente otros videos de Luis Miguel —como Cuando calienta el sol y Yo que no vivo sin ti—, trajo una sensibilidad cinematográfica al proyecto. Incluso explicó que la idea de vestir al artista en contexto militar nació de un enfoque narrativo inspirado en películas de aventura, buscando un contraste emocional que acompañara la letra de Juan Carlos Calderón.

Según entrevistas periodísticas con el propio Torres, la grabación enfrentó desafíos logísticos y de imagen: uno de los principales fue convencer a Luis Miguel de cortarse el cabello, algo que inicialmente se resistió, pues su melena era un rasgo distintivo en esa etapa de su carrera.

