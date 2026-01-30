Publicidad

Cómo Pedro Torres convirtió 'La Incondicional' de Luis Miguel en un ícono visual del pop latino

Pedro Torres dirigió el video de 'La Incondicional', uno de los clips más emblemáticos del pop latino, filmado en el Heroico Colegio Militar y clave para la imagen de Luis Miguel.
vie 30 enero 2026 08:03 AM
Luis Miguel en La Incondicional.
Pedro Torres no solo fue una figura clave en la televisión mexicana; también dejó su marca en la historia del pop latino a través de La Incondicional, el video oficial de Luis Miguel que redefinió la manera de narrar visualmente una balada romántica.

Dirigido por Torres, el videoclip se filmó en 1989 en locaciones como el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México y la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía. La narrativa propone a un joven miembro de la Fuerza Aérea Mexicana que se separa de su gran amor, rompiendo con el esquema tradicional de los clips de la época al entrelazar romanticismo y disciplina militar.

El impacto visual fue inmediato. El video, considerado una de las primeras superproducciones de su tipo en México, mostró a Luis Miguel con un look radicalmente distinto al que sus fans conocían: cabello muy corto, acorde a los requisitos de la institución donde se grabó. Este cambio se volvería icónico, incluso influenciando la imagen pública del cantante en su siguiente etapa artística.

Pedro y Luis Miguel durante la grabación del video La Incondicional.
Torres, quien ya había dirigido previamente otros videos de Luis Miguel —como Cuando calienta el sol y Yo que no vivo sin ti—, trajo una sensibilidad cinematográfica al proyecto. Incluso explicó que la idea de vestir al artista en contexto militar nació de un enfoque narrativo inspirado en películas de aventura, buscando un contraste emocional que acompañara la letra de Juan Carlos Calderón.

Según entrevistas periodísticas con el propio Torres, la grabación enfrentó desafíos logísticos y de imagen: uno de los principales fue convencer a Luis Miguel de cortarse el cabello, algo que inicialmente se resistió, pues su melena era un rasgo distintivo en esa etapa de su carrera.

El acceso a ubicaciones militares no fue casualidad. Pedro Torres gestionó personalmente una reunión con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, quien vio en el proyecto una oportunidad de marketing positivo para el Ejército. De hecho, se ha señalado que el video llegó acompañar una subida en las inscripciones voluntarias al servicio militar, acercando audiencias juveniles a imágenes de disciplina y orgullo cívico.

La incondicional.
Con el paso del tiempo, La Incondicional no solo consolidó la carrera de Luis Miguel, sino que se convirtió en un referente visual del pop de los ochenta. A la fecha sigue siendo uno de los videos más vistos y celebrados del cantante, recientemente remasterizado en 4K para nuevas audiencias.

En la confluencia entre música, cine y estrategia audiovisual, Pedro Torres dejó una huella imborrable: demostró que un videoclip podía ser más que un acompañamiento a una canción, podía convertirse en un símbolo cultural y una pieza clave en la construcción de una estrella.


