Steven Spielberg dirige contundente mensaje a Timothée Chalamet, tras polémicos comentarios sobre la ópera y el ballet

Steven Spielberg defiende todas las expresiones artísticas: "deben continuar para siempre"

Este viernes, durante una conversación pública en el festival South by Southwest, Steven Spielberg, quien es uno de los directores más influyentes de la historia del cine, fue consultado indirectamente sobre la controversia originada por comentarios de Timothée Chalamet y respondió —como era de esperarse— con una defensa apasionada de las artes escénicas.

El director de clásicos como Tiburón o E.T., El Extraterrestre habló del valor de las experiencias colectivas sin hacer distinciones entre el cine, los conciertos, la ópera o el ballet, como espacios donde extraños se reúnen en una sala oscura para compartir emociones.

Steven Spielberg hizo una defensa de las artes ante la idea de que algunas pertenecen al pasado o agonizan (Erika Goldring/Getty Images for Universal Pictu)

Según explicó el creador de 79 años, ese tipo de comunión artística es insustituible y merece ser preservada. “Eso ocurre en el cine, en los conciertos… y también en el ballet y la ópera”, dijo, antes de añadir que esas experiencias deberían “continuar para siempre”.