Pedro Torres: el hombre detrás de una era

El punto de quiebre profesional llegó cuando Torres empezó a decidir historias completas. No fue un golpe de autoridad, sino de intuición. A principios de los años dos mil entendió que ciertos formatos podían cambiar la relación del público con la pantalla. Big Brother México no fue solo un programa: fue un experimento social que desató conversación, polémica y una nueva forma de mirar la intimidad. Emilio Azcárraga lo recuerda así: “Conozco a Pedro desde hace muchísimos años y afortunadamente la vida nos dio la oportunidad de tener una amistad y de poder generar contenidos que, con su gran creatividad, tocaron muchos corazones, desde campañas publicitarias y campañas corporativas, hasta el introducir nuevos formatos a la televisión mexicana, como fue Big Brother. Desde luego, también estuvo el hacer series icónicas como lo fue Mujeres Asesinas. Lo que más admiro de él son sus ganas de vivir a través de la creación de contenidos que han dejado marca en millones de corazones. Ha sido un gusto hacer equipo con él y ser su amigo".

Cuando Big Brother llegó a la televisión mexicana a principios del nuevo milenio, no introdujo solo un formato: alteró el ritmo del país. La casa se volvió una extensión del espacio público y los participantes, personajes sobre los que se proyectaban aspiraciones, prejuicios y tensiones colectivas. Las noches de eliminación paralizaban la vida cotidiana: oficinas que ajustaban horarios, familias reunidas frente a la pantalla, contener la respiración lo que tardaba una decisión en anunciarse.

Edith Gonzalez, Pedro Torres y Susana Gonzalez. (Jam Media/LatinContent via Getty Images)

Pedro Torres entendió que el experimento no estaba tanto en el encierro como en la mirada del espectador. La televisión abierta, acostumbrada a controlar el relato, tuvo que aprender a administrar lo impredecible. El lenguaje cotidiano —palabras como güey, antes cuidadosamente evitadas— empezó a filtrarse en el prime time; la censura se desplazó, no por decreto, sino por costumbre. Big Brother funcionó como un termómetro social: exhibió contradicciones, normalizó la fricción y obligó a la pantalla a parecerse un poco más a la vida. No fue solo entretenimiento; fue una conversación nacional en tiempo real.

Si Big Brother modificó la forma, Mujeres asesinas cambió el fondo. En un panorama dominado por narrativas previsibles, la serie apostó por historias incómodas, protagonizadas por mujeres complejas, lejos de los arquetipos tradicionales de la televisión masiva. Pedro Torres apostó, una vez más, por que el público estaba listo para relatos más densos sin dejar de ser populares.

Cada episodio abría un espacio poco habitual en la pantalla abierta: libertad narrativa, riesgo temático y actuaciones que exigían salir de la zona segura. El impacto fue inmediato. Mujeres asesinas demostró que la televisión mexicana podía producir series ambiciosas, de alto alcance, sin subestimar a la audiencia. Más que una adaptación exitosa, fue un parteaguas: amplió los márgenes de lo posible y dejó claro que lo masivo también podía ser complejo.