La familia Bichir rompe el silencio tras la caída de José Ángel Bichir y aclara lo sucedido

El incidente fue reportado inicialmente por autoridades capitalinas y generó gran preocupación en redes sociales y medios de comunicación.

Durante las primeras horas comenzaron a circular distintas versiones sobre lo sucedido, algunas de las cuales señalaban que el actor habría intentado quitarse la vida.

El accidente de José Ángel Bichir en la Ciudad de México

La tarde del viernes 13 de marzo de 2026, el actor José Ángel Bichir fue hospitalizado después de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un hombre de 35 años fue encontrado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en las calles Uxmal y Xola, en la alcaldía Benito Juárez, con lesiones visibles y manchas hemáticas.

José Ángel Bichir (Instagram/José Ángel Bichir)

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Según la información difundida en los reportes preliminares, el actor presentaba fracturas en el rostro y un cuadro de abdomen agudo, por lo que quedó bajo observación médica.

Durante las horas posteriores al incidente comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunos reportes señalaron que el actor habría intentado quitarse la vida, otros , que estaba bajo la influencia de alcohol y otras sustancias lo que provocó una ola de especulación en medios y redes sociales.

José Ángel y Demian Bichir trabajaron juntos en la cinta Refugio.

Ante estas versiones y con el objetivo de aclarar la situación, la familia Bichir decidió emitir su primera declaración pública para informar al público sobre el estado de salud actual de Jose Ángel y también para dementir alhunos de los rumares circulando en redes sociales.