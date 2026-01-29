Ricardo Salinas Pliego paga a Hacienda el primer abono de su deuda multimillonaria

El origen de la deuda de Ricardo Salinas Pliego

Los adeudos de Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca, se remontan a ejercicios fiscales de hace más de una década, relacionados con impuestos federales que el SAT determinó como omitidos.

A partir de ahí, los créditos fiscales comenzaron a crecer por recargos, actualizaciones e intereses, elevando de forma considerable al monto original, hasta alcanzar los 51 mil millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego paga primer abono de su deuda a Hacienda (Tomas Cuesta/Getty Images)

Desde entonces, el empresario optó por una estrategia de litigio sistemático, interponiendo amparos, recursos administrativos y juicios ante distintas instancias.

Durante años, el caso avanzó lentamente en tribunales, mientras el adeudo se mantenía en disputa y se convertía en uno de los expedientes fiscales más relevantes y simbólicos del país, tanto por el monto como por el alto perfil del contribuyente.