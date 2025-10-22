Ricardo Salinas Pliego y la política: ¿El ‘tío Richie’ quiere ser presidente de México?

El discurso de Salinas Pliego en su fiesta de cumpleaños: ¿un destape político?

Durante la celebración de su fiesta de 70 años, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2025 en Malinalco, Estado de México, Ricardo Salinas Pliego pronunció un discurso que muchos interpretan como un "destape político".

“Creo que es momento de entrar en una nueva etapa, otro reto y, ¿por qué no?, sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”, es la frase incendiaria de la que hicieron ecos los medios mexicanos y que ha sido entendida como una posibilidad de que el empresario busque contender por la presidencia.

En videos que circulan en redes sociales puede apreciarse con más detalle lo que Salinas Pliego expresó en su mensaje. “Nuestro querido México, ¿en manos de quién queremos que quede? Hoy está en las manos equivocadas. Está en manos de criminales. Está en manos de corruptos. Y esas manos no nos van a llevar a nada bueno", señala el empresario, mientras lee de su celular.

“Es urgente, es importante que quede en manos de todos nosotros. La gente decente que cree en la verdad y en las personas que creemos en la libertad, que creemos en la propiedad y que creemos que el derecho… el respeto al derecho ajeno es la paz", añade.

“En los últimos 20 años que me quedan en compañía de María, de mis hijos, de mis nietos. Pienso que es el momento de entrar en una nueva etapa. Otro reto. ¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre, donde deben estar”, dice.

Ante los gritos de “Presidente, presidente, presidente”, el empresario replicó al respecto: “Son mis amigos y les aprecio, pero falta convencer a bastantes más”.