Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Dragon Ball regresa: Todo lo que sabemos del remake y la nueva serie

Toei Animation confirmó el remake de Dragon Ball Super y una nueva serie que traerá historias que nunca se animaron. Dragon Ball vuelve, pero con un giro actual.
mié 28 enero 2026 01:22 PM
40 aniversario Dragon Ball
Dragon Ball es de esas series que no importa cuántos años pasen, siempre regresan. Ahora, en su aniversario número 40, Toei Animation anunció de forma oficial dos proyectos clave, un remake de Dragon Ball Super y una nueva serie animada. (Getty Images AsiaPac)

Dragon Ball es de esas series que no importa cuántos años pasen, se mantienen vigentes. Ahora, en su aniversario número 40, Toei Animation anunció de forma oficial dos proyectos clave: un remake de Dragon Ball Super y una nueva serie animada que dará continuidad al torneo del poder. La idea no es solo repetir la historia, sino darle nueva forma a las aventuras con las que millones en el mundo crecieron.

Publicidad

El remake de Dragon Ball Super, ahora por sagas

El remake llegará por temporadas y cada una llevará el nombre del arco que adapte. La primera se llamará "Dragon Ball Super Beerus” y tendrá 6 episodios con estreno previsto para finales de 2026. Según Toei, este proyecto funciona como una versión mejorada de Super, con animación más actual y escenas que se verán más claras, sobre todo en las peleas. No es solo “volver a hacer lo mismo”, sino corregir detalles y contar mejor la historia.

Dragon Ball super
El remake llegará por temporadas y cada una llevará el nombre del arco que adapte. La primera se llamará "Dragon Ball Super Beerus” y tendrá 6 episodios, con estreno previsto para finales de 2026. (Instagram @einerd.com.br)

Lo que sí va a cambiar con este

remake
A diferencia de la serie original, este remake no se quedará solo con lo que ya se vio en televisión. También adaptará partes del manga que nunca llegaron al anime, lo que significa más historia, más peleas y nuevos villanos que antes solo existían en papel. Esto hace que el proyecto tenga más sentido para los fans que sienten que Super se quedó incompleto.

Dragon Ball Super
A diferencia de la serie original, este remake no se quedará solo con lo que ya se vio en televisión. También adaptará partes del manga que nunca llegaron al anime, lo que significa más historia, más peleas y nuevos villanos que antes solo existían en papel. (Instagram @db_kakarot)

Publicidad

La nueva serie: The Galactic Patrol

Además del remake, Toei confirmó Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una serie que adaptará las sagas de Moro y Granola y que llegará en 2027. La historia se sitúa después del Torneo del Poder y muestra a Goku y Vegeta trabajando con la Patrulla Galáctica para enfrentar a Moro, un villano que se alimenta de planetas. Es una etapa más oscura y con amenazas más grandes que en sagas anteriores.

Dragon Ball super
Además del remake, Toei confirmó Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una nueva serie que adaptará las sagas de Moro y Granola y que llegará en 2027. La historia se sitúa después del Torneo del Poder y muestra a Goku y Vegeta trabajando con la Patrulla Galáctica para enfrentar a Moro. (Instagram @toei_animation)

Qué podemos esperar del regreso de Dragon Ball

Dragon Ball no será algo distinto, sino algo mejor. Con animación renovada, nuevas historias y una narrativa más clara, esta nueva etapa busca conectar tanto con quienes crecieron con la serie como con quienes apenas están entrando al mundo del anime. No es nostalgia vacía, es una actualización real de una de las franquicias más grandes del mundo.

Dragon Ball 40 aniversario
Dragon Ball no está intentando ser algo distinto, solo quiere verse y sentirse mejor. Con animación renovada, nuevas historias y una narrativa más clara, esta nueva etapa busca conectar tanto con quienes crecieron con la serie como con quienes apenas están entrando al mundo del anime (Instagram@vegijto)

Publicidad

Tags

Mazinger Z

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad