Dragon Ball es de esas series que no importa cuántos años pasen, se mantienen vigentes. Ahora, en su aniversario número 40, Toei Animation anunció de forma oficial dos proyectos clave: un remake de Dragon Ball Super y una nueva serie animada que dará continuidad al torneo del poder. La idea no es solo repetir la historia, sino darle nueva forma a las aventuras con las que millones en el mundo crecieron.
Dragon Ball regresa: Todo lo que sabemos del remake y la nueva serie
El remake de Dragon Ball Super, ahora por sagas
El remake llegará por temporadas y cada una llevará el nombre del arco que adapte. La primera se llamará "Dragon Ball Super Beerus” y tendrá 6 episodios con estreno previsto para finales de 2026. Según Toei, este proyecto funciona como una versión mejorada de Super, con animación más actual y escenas que se verán más claras, sobre todo en las peleas. No es solo “volver a hacer lo mismo”, sino corregir detalles y contar mejor la historia.
Lo que sí va a cambiar con este
remake
A diferencia de la serie original, este remake no se quedará solo con lo que ya se vio en televisión. También adaptará partes del manga que nunca llegaron al anime, lo que significa más historia, más peleas y nuevos villanos que antes solo existían en papel. Esto hace que el proyecto tenga más sentido para los fans que sienten que Super se quedó incompleto.
La nueva serie: The Galactic Patrol
Además del remake, Toei confirmó Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una serie que adaptará las sagas de Moro y Granola y que llegará en 2027. La historia se sitúa después del Torneo del Poder y muestra a Goku y Vegeta trabajando con la Patrulla Galáctica para enfrentar a Moro, un villano que se alimenta de planetas. Es una etapa más oscura y con amenazas más grandes que en sagas anteriores.
Qué podemos esperar del regreso de Dragon Ball
Dragon Ball no será algo distinto, sino algo mejor. Con animación renovada, nuevas historias y una narrativa más clara, esta nueva etapa busca conectar tanto con quienes crecieron con la serie como con quienes apenas están entrando al mundo del anime. No es nostalgia vacía, es una actualización real de una de las franquicias más grandes del mundo.