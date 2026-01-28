Dragon Ball regresa: Todo lo que sabemos del remake y la nueva serie

El remake de Dragon Ball Super, ahora por sagas

El remake llegará por temporadas y cada una llevará el nombre del arco que adapte. La primera se llamará "Dragon Ball Super Beerus” y tendrá 6 episodios con estreno previsto para finales de 2026. Según Toei, este proyecto funciona como una versión mejorada de Super, con animación más actual y escenas que se verán más claras, sobre todo en las peleas. No es solo “volver a hacer lo mismo”, sino corregir detalles y contar mejor la historia.

Lo que sí va a cambiar con este

remake

A diferencia de la serie original, esteno se quedará solo con lo que ya se vio en televisión. También adaptará partes del manga que nunca llegaron al anime, lo que significa más historia, más peleas y nuevos villanos que antes solo existían en papel. Esto hace que el proyecto tenga más sentido para los fans que sienten que Super se quedó incompleto.