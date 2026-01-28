Después de años eligiendo proyectos con lupa, Anne Hathaway regresa a las pantallas con seis proyectos este 2026. No se trata de probar, sino de confirmar por qué sigue siendo una de las actrices más versátiles de su generación. Fantasía épica, thriller psicológico, drama intenso y nostalgia pura conviven en una filmografía que este año se siente más ambiciosa que nunca.
Este 2026, Anne Hathaway vuelve a reinar en Hollywood: estrenará seis películas
El diablo viste a la moda
El anuncio que rompió internet fue, sin duda, The Devil Wears Prada 2 . El regreso de Andy Sachs al mundo editorial (y de Anne a uno de los personajes más icónicos de su carrera) no solo apela a la nostalgia, también promete una mirada actual al poder, la moda y el precio del éxito. Con el regreso del elenco original confirmado, la expectativa está altísima y la conversación cultural ya arrancó.
Fecha de estreno: 1 de mayo de 2026 en cines
La odisea
En La Odisea, Hathaway se mueve a un terreno completamente distinto. Esta adaptación del clásico épico la coloca en un registro más solemne y poderoso, demostrando que su presencia funciona igual de bien en narrativas monumentales que en historias íntimas. Es una apuesta que la acerca al cine más prestigioso y que suele llamar la atención de la Academia.
Fecha de estreno: 17 de julio de 2026 en cines
Veriety
El suspenso llega con Verity, la esperada adaptación de la novela de Colleen Hoover. Aquí, Anne se adentra en un thriller oscuro, incómodo y emocionalmente intenso, alejándose por completo de la imagen luminosa que muchos aún asocian con ella. Es uno de esos papeles que incomodan, retan y se quedan rondando en la cabeza mucho después de que termina la película.
Fecha de estreno: 2 de octubre de 2026 en cines
Flowervale Street
Este proycto la coloca en un contexto más contemporáneo y misterioso, con una narrativa que mezcla lo cotidiano con lo inquietante. Sin revelar demasiado, es uno de esos proyectos que se sienten más “indie” pero con una carga emocional fuerte, ideal para mostrar matices más sutiles de su actuación.
Fecha de estreno: 14 de agosto de 2026 en cines
Mother Mary
En Mother Mary, Hathaway explora el drama desde un lugar más crudo y emocional. Es una historia intensa, centrada en vínculos, sacrificios y decisiones difíciles, donde su actuación apunta a ser el corazón absoluto de la película. De esos papeles que no gritan, pero pesan.
Fecha de estreno: 24 de abril de 2026 en cines
El Diario de una Princesa 3
Y como si todo eso no fuera suficiente, el año cierra con un regalo directo al corazón millennial: El Diario de una Princesa 3. El regreso de Mia Thermopolis no solo es un evento cinematográfico, es un fenómeno cultural. Anne vuelve a la realeza más querida del cine con una madurez que conecta con una generación que creció con ella y que hoy la acompaña desde otro lugar.
Fecha de estreno: Por confirmar oficialmente, pero se espera que en otoño del 2026