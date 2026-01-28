Este 2026, Anne Hathaway vuelve a reinar en Hollywood: estrenará seis películas

Este 2026, Anne Hathaway vuelve a reinar en Hollywood

El diablo viste a la moda

El anuncio que rompió internet fue, sin duda, The Devil Wears Prada 2 . El regreso de Andy Sachs al mundo editorial (y de Anne a uno de los personajes más icónicos de su carrera) no solo apela a la nostalgia, también promete una mirada actual al poder, la moda y el precio del éxito. Con el regreso del elenco original confirmado, la expectativa está altísima y la conversación cultural ya arrancó.

Fecha de estreno: 1 de mayo de 2026 en cines

La odisea

En La Odisea, Hathaway se mueve a un terreno completamente distinto. Esta adaptación del clásico épico la coloca en un registro más solemne y poderoso, demostrando que su presencia funciona igual de bien en narrativas monumentales que en historias íntimas. Es una apuesta que la acerca al cine más prestigioso y que suele llamar la atención de la Academia.

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026 en cines

Veriety

El suspenso llega con Verity, la esperada adaptación de la novela de Colleen Hoover. Aquí, Anne se adentra en un thriller oscuro, incómodo y emocionalmente intenso, alejándose por completo de la imagen luminosa que muchos aún asocian con ella. Es uno de esos papeles que incomodan, retan y se quedan rondando en la cabeza mucho después de que termina la película.

Fecha de estreno: 2 de octubre de 2026 en cines