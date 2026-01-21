Luis Miguel y Paloma Cuevas inician el 2026 dejándose ver en un exclusivo restaurante en Madrid

Captan a Luis Miguel y Paloma Cuevas en una cena en Madrid

Las fotografías de Luismi y Paloma fueron publicadas por la revista Lecturas y difundidas en redes sociales por fans del cantante de 55 años.

El medio español destacó que las fotos representan un acontecimiento poco habitual. “La pareja vive su relación en la más absoluta intimidad”, informó la publicación, subrayando lo reservado que ha sido el vínculo entre ambos.

De acuerdo con el reportaje, Paloma Cuevas y Luis Miguel fueron captados a la salida del restaurante Ramón Freixa Tradición, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, donde —entre otras cosas— se encuentra el llamado “Little Caracas”, dada la cantidad de venezolanos que viven ahí.

Luis Miguel y Paloma Cuevas captados en un restaurante en Madrid (Especial)

En las fotos, se observa a la diseñadora de 53 años caminando del brazo del cantante de manera cariñosa, una escena que refleja cercanía y complicidad entre ambos.

El encuentro no fue únicamente una cita en pareja, sino una velada compartida con amigos cercanos. Según detalló la revista, entre los comensales se encontraba José Luis López, mejor conocido como “El Turronero”, empresario y amigo de muchos años de Paloma Cuevas.