Así nació el imperio del Baby’O, el santuario nocturno de Acapulco y de Luis Miguel

Por Gardel, su anfitrión desde la adolescencia, Luis Miguel está dispuesto a volverse él mismo anfitrión. En su residencia del puerto lo invitó a pasar a una mesa para 12 personas.

"Muy chistoso, él dice dónde se sienta cada quien, narra Gardel. Todo lo hace perfecto, es un señor en toda la palabra". Durante la cena, observó que antes de cada tiempo un mesero pasaba al cantante un vasito con vino.

Pronto, el Baby comenzó a llenarse de extranjeros. (Archivo Quién ®)

"Lo probaba discreto, como para que nadie lo viera, y decía así (pulgar arriba) o así (abajo). Te saca los vinos, te hace sentir grande en su casa. Hemos sido amigos toda la vida", menciona.

Hasta hace dos años, Luis Miguel seguía yendo al Baby, donde se conduce como una efigie, sagrada e inmóvil. "Está aburrido del ruido a su alrededor", considera El Puma. "Viene por inercia: antes bailaba, gritaba, platicábamos. Ahora lo cubren sus guardias".

La primera noche del Baby’O: glamour, locura y exceso

En la primera noche del Baby, el martes 28 de diciembre de 1976, hubo casimir inglés, camisas de seda, trajes, piedras preciosas y, asombroso, chicas con abrigos como si el invierno acapulqueño fuera el de Nueva York.

¿Cuál fue el primer tema que se escuchó? Dicen los memoriosos que Jungle Boogie, de la banda negra Kool and the Gang. La gente se sacudió delante de una marquesina hecha de caguamas cortadas que contenían focos. "El ambiente fue la locura, recuerda El Puma. "Hubo glamour, alegría, todos bailaron. Se llenó de modelos internacionales y vino el diseñador Roy Halston", recuerda.

Manuel Mijares también era de los consentidos del Baby. (Cortesía/Archivo Quién®)

Pero al paso de las semanas, Eduardo Césarman y Rafael Villafañe, jóvenes dueños del Baby, empezaron a sufrir por la poca afluencia.

"Cuando iba alguien, eran nuestros amigos de 18 años con dos pesos en la bolsa, dice Césarman. No podíamos pagar las nóminas". Rafael se las rebuscó como promotor: jalaba gente en las playas, en las albercas de los hoteles, en las playas", recuerda.

El trance de la pista y las mesas vacías acabó en febrero del 77 con un Acapulco lleno de extranjeros.

"Un día dijimos: `Vamos a hacer un reventón puro, a emborracharlos, a mojarlos en el jacuzzi", explica Césarman. "Cerramos puertas y advertimos: ‘Nadie sale hasta las 6 de la mañana'. Abríamos botellas de champaña y mojábamos a todo mundo. Así empezó la locura del Baby'O".

Para el día en que los afroamericanos de Tavares, protagonistas del soundtrack de Saturday Night Fever, llevaron la pulpa del soul al Baby, la disco era delirio y placer, meca de los sentidos en México.

"Desde entonces Baby se volvió un lugar mágico", dice Césarman. Pasó poco para que el Baby'O fuera un imperio de mujeres hermosas, un catálogo multirracial de bellezas de Montreal, Toronto, Filadelfia, Nueva York, Los Ángeles, Washington. Y si ellas no bastaban, los dueños del antro añadieron un poderoso imán: contrataron meseros nice, chilangos galanes que hablaban inglés fluido y deambulaban entre las mesas, hábiles para alentar el desmadre y, por tanto, el consumo.

Con sus elegantes delantales, Pato Domínguez, Jorge Falcón, Carlos Álvarez, Tito Rule, Fernando Lebrija y otros ejercían el oficio de platicar, seducir, abrazar, besar y, claro, invitar a las mujeres a beber Conmemorativo y Bacardí, bebidas reinas hace dos décadas.

Con sobrepoblación de guapas atraídas por gigolós latinos, automáticamente acudían hombres en masa. Ergo, más dinero. "La función de esos chavos era andar de picaflores", explica El Puma.

"La temporada de invierno era divina", recuerda el entonces gerente Jesús Mondragón El Mamey. "Había chavas de todas partes, pero las California girls eran una cosa...La lujuria del dinero mojado de alcohol y sexo complicaba el autocontrol. Las gringas se enamoraban de nosotros ", añade El Mamey.

