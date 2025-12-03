Luis Miguel y Paloma Cuevas: Compositor revela que su química inspiró 'Si tú te atreves' (cuando tenían otras parejas)

Manuel Alejandro

escribió Si tú te atreves inspirada en Luis Miguel y Paloma Cuevas hace más de 15 años

Manuel Alejandro relató que, cuando Luis Miguel lo invitó a Acapulco para convivir estrechamente y avanzar en la composición del proyecto musical, tuvo la oportunidad de conocer a Paloma Cuevas, quien entonces ya tenía una cercanía evidente con el intérprete, amigo de su entonces esposo, el torero Enrique Ponce. “Recuerdo que conocí también a su mujer actual, que eran novios ya. Yo lo daba ya por hecho en la canción, naturalmente”, señaló, subrayando que para él la conexión entre ambos era clara incluso antes de que se hiciera pública.

Luis Miguel y Paloma Cuevas. (Getty Images)

Sin embargo, el compositor apuntó que, en aquella época, Luis Miguel mantenía una relación con Aracely Arámbula, madre de sus hijos Miguel y Daniel . Aun así, para él fue innegable la química que percibió entre Luismi y Cuevas. “Eran dos personas que estaban allí con su marido y él con su novia o su acompañante de aquella época. Yo lo recuerdo bien”, comentó.

Manuel Alejandro afirmó que, pese a las circunstancias sentimentales del momento, él decidió unir simbólicamente a la futura pareja a través de una canción. “Cada uno estaba en su sitio, pero yo los junté en la canción… diez años antes”, expresó entre risas. Cuando el entrevistador le preguntó si eso lo convertía en “cómplice”, respondió sin titubeos: “Sí, sí, totalmente”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ser invitado a la rumorada boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, el compositor se mostró escéptico. Confesó que con la española existió un pequeño desencuentro relacionado con el tema en el que él había plasmado aquella intuición romántica. “Hubo un roce con su mujer porque decía que yo había escrito esa canción y que ella no tenía nada que ver. Yo le dije que eran mis ideas, mi sueño y mi inspiración. No creo que haya canapés para mí (en la boda)”, comentó con humor.