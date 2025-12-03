Luis Miguel y Paloma Cuevas: Compositor revela que su química inspiró 'Si tú te atreves' (cuando tenían otras parejas)

El reconocido compositor español Manuel Alejandro reveló que, sin proponérselo, anticipó hace más de 15 años el noviazgo de Luis Miguel y Paloma Cuevas, relación que años más tarde, a finales de 2021, se concretó.
En una entrevista para el programa matutino Sale el Sol y desde su residencia en Madrid, el maestro reveló que percibió química entre el cantante y la diseñadora española durante la etapa en que trabajó con el cantante mexicano en la creación de su álbum Cómplices, lanzado en 2008.
Manuel Alejandro
escribió Si tú te atreves inspirada en Luis Miguel y Paloma Cuevas hace más de 15 años
Manuel Alejandro relató que, cuando Luis Miguel lo invitó a Acapulco para convivir estrechamente y avanzar en la composición del proyecto musical, tuvo la oportunidad de conocer a Paloma Cuevas, quien entonces ya tenía una cercanía evidente con el intérprete, amigo de su entonces esposo, el torero Enrique Ponce. “Recuerdo que conocí también a su mujer actual, que eran novios ya. Yo lo daba ya por hecho en la canción, naturalmente”, señaló, subrayando que para él la conexión entre ambos era clara incluso antes de que se hiciera pública.
Manuel Alejandro afirmó que, pese a las circunstancias sentimentales del momento, él decidió unir simbólicamente a la futura pareja a través de una canción. “Cada uno estaba en su sitio, pero yo los junté en la canción… diez años antes”, expresó entre risas. Cuando el entrevistador le preguntó si eso lo convertía en “cómplice”, respondió sin titubeos: “Sí, sí, totalmente”.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ser invitado a la rumorada boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, el compositor se mostró escéptico. Confesó que con la española existió un pequeño desencuentro relacionado con el tema en el que él había plasmado aquella intuición romántica. “Hubo un roce con su mujer porque decía que yo había escrito esa canción y que ella no tenía nada que ver. Yo le dije que eran mis ideas, mi sueño y mi inspiración. No creo que haya canapés para mí (en la boda)”, comentó con humor.
En una entrevista previa, el compositor reveló a que la canción inspirada en esa relación fue Si tú te atreves, que habla de una relación prohibida.
“Estuve tiempo en su casa, cuando antes vivía en Acapulco, y llegaba una señora con su marido, era la mujer que tiene hoy (Paloma Cuevas) y conociendo a Luis Miguel yo veía que aquello, aunque me costaba trabajo, veía que podía terminar como terminó”, contó el artista de 92 años a la psicóloga española Silvia Olmedo en su podcast ‘Xtraordinarias Mentes’.
“Como ellos tenían una cosa especial, de dos amigos, me costaba porque los conocía ambos y decía ‘Esto no puede ser, qué va a hacer’ (Luis Miguel) y entonces escribí ‘Si tú te atreves”, confesó.
En la década de los 90, Paloma Cuevas se casó con el torero Enrique Ponce, mientras que Luis Miguel formó una familia con la actriz Aracely Arámbula. Incluso, Cuevas y Ponce se convirtieron en padrinos de bautizo de Miguel Gallego, primer hijo de Luis Miguel con Arámbula, en una ceremonia en Los Cabos.
Qué dice la letra de ‘Si tú te atreves’, inspirada en Luis Miguel y Paloma Cuevas
Si tú te atreves cuenta la historia de dos personas que se enamoran estando en relaciones con otras personas.
“Me he dado cuenta / Que ha ido surgiendo, poquito a poco, entre los dos / Una corriente que nos desborda y no contenemos ni tú ni yo”, se escucha en el tema lanzado en 2008.
En el coro, uno de ellos le propone a su amor que se atreve, y que de hacerlo, le seguirá sin dudarlo. Al tiempo, le aclara que si lo olvida, le promete también olvidarlo todo. “Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso / A amar contigo, a soñarte, a que me sueñes”, dice otro extracto del coro.
Manuel Alejandro explicó que Paloma Cuevas y Luis Miguel nunca se atrevieron a iniciar una relación en aquel entonces para no hacer daño a sus parejas, sin embargo, había una atracción especial entre ambos.
“Que me perdonen los cantantes, pero me he aprovechado de esos patinazos”, añadió en aquella entrevista.
Pese al tiempo y la distancia, el músico aseguró que su relación con Luis Miguel se mantiene en buenos términos, aunque sin una convivencia reciente. “Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero por supuesto yo lo amo y él me amará a mí igual. Hemos pasado momentos maravillosos, estupendos”, afirmó.
También destacó que ambos compartían gustos: “A los dos nos gusta una buena copa de vino, y eso es muy importante”.
El autor de innumerables éxitos románticos se prepara para presentarse este 15 de diciembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México.