¿A qué huele Luis Miguel? Este es su perfume favorito

Este es el perfume favorito de Luis Miguel y es accesible para todos.
mié 27 agosto 2025 03:22 PM
Sabemos a lo que huele Luis Miguel y te contamos.

Todos sabemos cómo canta Luis Miguel, pero pocos saben cómo huele. El Sol de México, además de ser una leyenda de la música, tiene una fragancia que lo acompaña desde hace décadas y, sí, tiene muy buen aroma.

El perfume que usa Luis Miguel

El perfume predilecto del cantante se llama Bijan for Men, una fragancia oriental fougère lanzada en 1986. No es un aroma nuevo ni raro de conseguir, pero tiene ese toque atemporal que solo los clásicos poseen, lo mismo que pasa con sus canciones.

Bijan for Men, una fragancia oriental fougère lanzada en 1986

El aroma de la fragancia tienen notas como la lavanda y la bergamota, pero enseguida se vuelve más profundo con cuero y almizcle. El sándalo y la vainilla añaden ese toque final de calidez y elegancia. En pocas palabras huele a lujo.

EL aroma de la fragancia tiene notas de lavanda y bergamota, cuero y almizcle

No es casual que Luis Miguel haya elegido esta fragancia. Bijan ha sido el perfume favorito de figuras de alto perfil de los 80 y 90, ha logrado mantenerse vigente hasta hoy gracias a su sofisticación.

El perfume que usa Luis Miguel, accesible pero exclusivo

Lo más sorprendente es que este perfume no cuesta una fortuna, en Estados Unidos se vende por menos de 16 dólares en Walmart, lo que significa que cualquiera puede oler igual de bien que el cantante. Un aroma de estrella a un precio regular.

Este perfume no cuesta una fortuna

Luis Miguel nunca ha sido estridente en su estilo. Siempre impecable, elegante, clásico. Su perfume hace lo mismo, es sencillo pero inolvidable, tiene carácter sin ser excesivo, ni sofocante y deja huella sin necesidad de exagerar. Una lección de estilo convertida en aroma.

