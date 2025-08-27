Todos sabemos cómo canta Luis Miguel, pero pocos saben cómo huele. El Sol de México, además de ser una leyenda de la música, tiene una fragancia que lo acompaña desde hace décadas y, sí, tiene muy buen aroma.
¿A qué huele Luis Miguel? Este es su perfume favorito
El perfume que usa Luis Miguel
El perfume predilecto del cantante se llama Bijan for Men, una fragancia oriental fougère lanzada en 1986. No es un aroma nuevo ni raro de conseguir, pero tiene ese toque atemporal que solo los clásicos poseen, lo mismo que pasa con sus canciones.
El aroma de la fragancia tienen notas como la lavanda y la bergamota, pero enseguida se vuelve más profundo con cuero y almizcle. El sándalo y la vainilla añaden ese toque final de calidez y elegancia. En pocas palabras huele a lujo.
No es casual que Luis Miguel haya elegido esta fragancia. Bijan ha sido el perfume favorito de figuras de alto perfil de los 80 y 90, ha logrado mantenerse vigente hasta hoy gracias a su sofisticación.
El perfume que usa Luis Miguel, accesible pero exclusivo
Lo más sorprendente es que este perfume no cuesta una fortuna, en Estados Unidos se vende por menos de 16 dólares en Walmart, lo que significa que cualquiera puede oler igual de bien que el cantante. Un aroma de estrella a un precio regular.
Luis Miguel nunca ha sido estridente en su estilo. Siempre impecable, elegante, clásico. Su perfume hace lo mismo, es sencillo pero inolvidable, tiene carácter sin ser excesivo, ni sofocante y deja huella sin necesidad de exagerar. Una lección de estilo convertida en aroma.