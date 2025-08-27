¿A qué huele Luis Miguel? Este es su perfume favorito

El perfume que usa Luis Miguel

El perfume predilecto del cantante se llama Bijan for Men, una fragancia oriental fougère lanzada en 1986. No es un aroma nuevo ni raro de conseguir, pero tiene ese toque atemporal que solo los clásicos poseen, lo mismo que pasa con sus canciones.

El aroma de la fragancia tienen notas como la lavanda y la bergamota, pero enseguida se vuelve más profundo con cuero y almizcle. El sándalo y la vainilla añaden ese toque final de calidez y elegancia. En pocas palabras huele a lujo.

EL aroma de la fragancia tiene notas de lavanda y bergamota, cuero y almizcle (Instagram/ @luismiguel)

No es casual que Luis Miguel haya elegido esta fragancia. Bijan ha sido el perfume favorito de figuras de alto perfil de los 80 y 90, ha logrado mantenerse vigente hasta hoy gracias a su sofisticación.