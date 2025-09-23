José Luis Rodríguez ‘El Puma’ revela encuentro con Luis Miguel cuando estuvo en terapia intensiva: “Acabamos llorando”

José Luis Rodríguez "El Puma" deseaba reencontrarse con Luis Miguel

“Mi hija dice: ‘No, es un paparazzi. Voy a ver quién es’. Va y regresa pálida como un papel: ‘Es Luis Miguel’”, continuó el artista.

Su esposa, Carolina Pérez, también quiso asegurarse de que realmente fuera el cantante y terminó confirmando la noticia: “Vuelve dice: ‘Es Luis Miguel’, todos se quedaron en shock, aseguró.

José Luis Rodríguez “El Puma” (Instagram)

José Luis Rodríguez confirmó que la visita fue en la noche y que Luis Miguel ingresó a la sala de terapia intensiva con un sombrero y lentes, “Yo tenía mucho tiempo que quería hablar con él”, señaló "El Puma", quien también recordó que conoció Luisito Rey, “muy de cerca”.

“Vino, conversamos unas cosas espirituales que quería decirle y cumplí. Fue un gesto hermoso, y terminamos llorando. De eso está hecha la vida, de momentos inolvidables, pero que él hizo posible", recordó el cantante.

"Yo quería hablar con él y parece que el espíritu se pone de acuerdo, él vino, yo no lo llamé, él vino, porque mi espíritu y mi alma decían quiero hablar con él", aseguró.

miami

Tras someterse al doble trasplante de pulmón, la recuperación de "El Puma" duró siete años, durante los cuales tuvo que reaprender a hablar y cantar.

Los médicos le advirtieron que, aunque la operación salvaría su vida, era probable que no volviera a pisar un escenario. Sin embargo, eso no pasó y el artista continúa activo en su carrera.