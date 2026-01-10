¿Britney Spears vuelve a los escenarios?; un nuevo mensaje da esperanza a casi todos sus fans

¿Qué ha pasado con Britney Spears?

Britney Spears, uno de los mayores fenómenos del pop global de finales del siglo 20 y las primeras décadas del siglo 21, hoy habla más de “sanación” que de su música, tras liberarse de la tutela legal que ejerció su papá sobre ella durante años.

Su último álbum de estudio, Glory, se publicó en 2016, en un momento en el que todavía estaba bajo la dicha tutela que condicionó buena parte de su vida adulta. Aquel disco, con una Britney más contenida pero vocalmente sólida, fue leído por muchos como un regreso creativo que, con el paso del tiempo, terminó siendo una despedida silenciosa de los álbumes tradicionales.

Desde entonces, su presencia musical ha sido intermitente y simbólica. El momento más visible llegó en 2022 con “Hold Me Closer”, la colaboración con Elton John que reimaginó “Tiny Dancer” y que marcó su regreso oficial al estudio tras el fin de la tutela.

La canción fue un éxito global y funcionó como un gesto de solidaridad entre dos estrellas. Elton John, veterano y sobreviviente de la industria, tendiéndole la mano a una artista que aún estaba aprendiendo a vivir en libertad.