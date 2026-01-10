¿Britney Spears vuelve a los escenarios?; un nuevo mensaje da esperanza a casi todos sus fans

Basta un mensaje de Britney Spears para que sus fans (y los medios) suspiren ante la posibilidad de un retorno a los escenarios de la cantante.
Y es que este viernes, al compartir una antigua fotografía en la que se le ve sentada junto a un piano blanco, serena, las palabras de la intérprete de “Toxic” parecieran dar paso a la esperanza.
El mensaje de Britney Spears con el que insinúa que volverá a los escenarios
“¡Le enviaré este piano a mi hijo este año!”, escribió Britney Spears junto a la imagen de ella misma sentada junto a un piano y que compartió en su cuenta de Instagram, red social donde aseguró que baila para “para curar cosas del cuerpo que la gente desconoce”.
“A veces da vergüenza… pero caminé por el fuego para salvar mi vida”, señala la cantante de 44 años para después —de manera tajante— afirmar que nunca volverá a pararse en un escenario de su país.
“Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones muy sensibles”, una frase contundente que confirma algo que sus seguidores temían desde hace tiempo y que conecta directamente con los años de control, exposición mediática y desgaste que marcaron su vida personal y profesional.
¿Britney Spears vuelve a la música?; esto dijo la cantante
Pero el mensaje de Britney Spears no se queda en lo que se entiende como una sentencia final a su país. La cantante deja abierta otra puerta, la de un escenario distinto, más pequeño, más íntimo, compartido con uno de sus hijos, Jayden James Federline, quien ha visitado recientemente a la cantante y ha demostrado su talento musical.
Según sus palabras, se imagina sentada en un taburete, con una rosa roja en el pelo peinado con un chongo, actuando junto a él “en Reino Unido y Australia muy pronto”.
¿Será ésta la señal de que la música sigue siendo parte de la esencia de Britney y que la compañía de su hijo Jayden podría sacarla de su autoexilio profesional?
“¡(Jayden) es una gran estrella y me siento muy honrada de estar en su presencia!”, añade el mensaje al referirse a su hijo menor.
¿Qué ha pasado con Britney Spears?
Britney Spears, uno de los mayores fenómenos del pop global de finales del siglo 20 y las primeras décadas del siglo 21, hoy habla más de “sanación” que de su música, tras liberarse de la tutela legal que ejerció su papá sobre ella durante años.
Su último álbum de estudio, Glory, se publicó en 2016, en un momento en el que todavía estaba bajo la dicha tutela que condicionó buena parte de su vida adulta. Aquel disco, con una Britney más contenida pero vocalmente sólida, fue leído por muchos como un regreso creativo que, con el paso del tiempo, terminó siendo una despedida silenciosa de los álbumes tradicionales.
Desde entonces, su presencia musical ha sido intermitente y simbólica. El momento más visible llegó en 2022 con “Hold Me Closer”, la colaboración con Elton John que reimaginó “Tiny Dancer” y que marcó su regreso oficial al estudio tras el fin de la tutela.
La canción fue un éxito global y funcionó como un gesto de solidaridad entre dos estrellas. Elton John, veterano y sobreviviente de la industria, tendiéndole la mano a una artista que aún estaba aprendiendo a vivir en libertad.