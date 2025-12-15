Britney Spears se reencuentra con Paris Hilton tras años distanciadas

Britney Spears compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje tras el reencuentro con Psris Hilton y los hijos de esta, Phoenix y London.

En el video publicado, los niños aparecen vestidos con looks inspirados en Peter Pan, y la artista relató cómo su conexión con el pequeño Phoenix fue muy intensa, ya que el niño la dejó sostenerlo durante largo tiempo, lo que Spears describió como un momento “maravilloso”.

"Paris es una madre deslumbrante… la mayoría de las madres se comportan de forma muy rara e incómoda si realmente disfrutas de la conexión. ¡Dios mío, creo que la niñera se ofendió porque me apoderé de la habitación al instante! No la volvieron a ver durante las siguientes 6 horas”, compartió.

En su publicación, Britney Spears también elogió a Paris Hilton por su labor como madre: la calificó como una mamá impresionante y expresó su orgullo por la forma en que crea un entorno amoroso y fuerte para sus pequeños. Además, agradeció a Paris por acompañarla en la celebración de su cumpleaños el pasado 2 de diciembre.

Port su parte, Paris Hilton respondió en sus propias redes sociales con palabras de cariño para Spears, diciendo que el mensaje le alegró el día y compartiendo que ella y los niños la quieren “hasta la luna y de regreso”, además de expresar su deseo de volver a reunirlos pronto.