Surge nueva polémica por canciones de Juan Gabriel; “Estamos haciendo todo en regla”, aseguran involucrados

Surge una nueva polémica por el uso de canciones de Juan Gabriel, lo que ha dado como resultado incertidumbre al espectáculos teatral Ni Tú Ni Yo, que está basado en distintos temas compuestos por el cantautor fallecido en 2016.
Ante esta situación, la cantante y protagonista del proyecto Lisset habló sobre el futuro del mismo.
Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, se opone al estreno de 'Ni Tú Ni Yo'
Según reportes, distintos recintos de la Ciudad de México han cerrado sus puertas a la producción del espectáculo Ni Tú Ni Yo, ya que Iván Aguilera, heredero universal de Alberto Aguilera Valadez (nombre real de Juan Gabriel), ha señalado presuntas irregularidades en el uso de los derechos de autor de la canciones.
Al hablar al respeto, Lisset reconoció que el hijo del cantante ha mostrado disgusto por el uso del repertorio del artista, pero aseguró que la producción opera dentro de la legalidad.
“El hijo de Juan Gabriel ha estado molesto, pero la verdad es que estamos haciendo todo en regla y Juan Gabriel yo creo que es nuestro. Toda su música es nuestra”, afirmó la cantante, subrayando que cuentan con los permisos correspondientes.
‘Ni Tú Ni Yo’, espectáculo basado en canciones de Juan Gabriel, está listo para presentarse, aseguran
Lisset explicó que poseen la documentación oficial emitida por la Sociedad de Autores y Compositores de México para usar distintas canciones de Juan Gabriel en el musical Ni Tú Ni Yo, y que dichos documentos les permiten interpretar públicamente las melodías incluidas dentro del espectáculo.
“Tenemos ese papel legal del SACM en donde demuestra que podemos cantar las canciones del maestro Juan Gabriel”, señaló. Con ello, aseguró que el proyecto seguirá adelante.
Pese a la polémica, la intérprete dijo que el show no enfrenta cancelaciones masivas ni se encuentra detenido. Afirmó que Ni Tú Ni Yo está completamente montado y listo para presentarse donde las condiciones lo permitan.
“Debería de querer ver, porque yo, si yo tuviera esa música en mis manos, híjole, la aventaría al mundo todo el tiempo”, dijo, refiriéndose al impacto cultural y emocional que la obra de Juan Gabriel sigue teniendo en el público.
Finalmente, Lisset reafirmó que su intención y la del resto del equipo es rendir homenaje al Divo de Juárez con respeto, profesionalismo y profundo cariño.
Mientras continúan ajustando logística y negociaciones, la cantante aseguró que Ni Tú Ni Yo permanece firme, con la esperanza de que los señalamientos se aclaren y la obra pueda llevarse plenamente a los escenarios para celebrar la música de una de las más grandes figuras de la música mexicana.