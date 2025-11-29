Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Surge nueva polémica por canciones de Juan Gabriel; “Estamos haciendo todo en regla”, aseguran involucrados

Lisset asegura que el espectáculo ‘Ni Tú Ni Yo’, basado en canciones de Juan Gabriel, está listo para estrenar y hace un llamado a Iván Aguilera.
sáb 29 noviembre 2025 11:49 AM
Juan Gabriel
Surge nueva polémica por uso de canciones de Juan Gabriel (Rodrigo Varela/Getty Images)

Surge una nueva polémica por el uso de canciones de Juan Gabriel, lo que ha dado como resultado incertidumbre al espectáculos teatral Ni Tú Ni Yo, que está basado en distintos temas compuestos por el cantautor fallecido en 2016.

Ante esta situación, la cantante y protagonista del proyecto Lisset habló sobre el futuro del mismo.

Publicidad

Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, se opone al estreno de 'Ni Tú Ni Yo'

Según reportes, distintos recintos de la Ciudad de México han cerrado sus puertas a la producción del espectáculo Ni Tú Ni Yo, ya que Iván Aguilera, heredero universal de Alberto Aguilera Valadez (nombre real de Juan Gabriel), ha señalado presuntas irregularidades en el uso de los derechos de autor de la canciones.

Tienes que leerlo:

quienes-son-los-hijos-de-juan-gabriel.jpg
Los hijos de Juan Gabriel: cuántos son, cómo se llaman y quién fue su madre Uno de los temas que más curiosidad despiertan en los fans de Juan Gabriel es quiénes son sus hijos y quién fue la madre de ellos, una historia que durante años se ha mantenido rodeada de discreción.

Al hablar al respeto, Lisset reconoció que el hijo del cantante ha mostrado disgusto por el uso del repertorio del artista, pero aseguró que la producción opera dentro de la legalidad.

Ivan
Iván Aguilera se opone al uso de canciones de Juan Gabriel en el musical 'Ni Tú Ni Yo'

“El hijo de Juan Gabriel ha estado molesto, pero la verdad es que estamos haciendo todo en regla y Juan Gabriel yo creo que es nuestro. Toda su música es nuestra”, afirmó la cantante, subrayando que cuentan con los permisos correspondientes.

Publicidad

‘Ni Tú Ni Yo’, espectáculo basado en canciones de Juan Gabriel, está listo para presentarse, aseguran

Lisset explicó que poseen la documentación oficial emitida por la Sociedad de Autores y Compositores de México para usar distintas canciones de Juan Gabriel en el musical Ni Tú Ni Yo, y que dichos documentos les permiten interpretar públicamente las melodías incluidas dentro del espectáculo.

“Tenemos ese papel legal del SACM en donde demuestra que podemos cantar las canciones del maestro Juan Gabriel”, señaló. Con ello, aseguró que el proyecto seguirá adelante.

Pese a la polémica, la intérprete dijo que el show no enfrenta cancelaciones masivas ni se encuentra detenido. Afirmó que Ni Tú Ni Yo está completamente montado y listo para presentarse donde las condiciones lo permitan.

Te puede interesar:

Juan Gabriel fue abusado sexualmente por un sacerdote según revela la serie documental de Netflix
“A los 13 años fue abusado”: la revelación del documental de Juan Gabriel que estremece a los fans del ‘Divo de Juárez’ El documental de Netflix ‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’ deja al descubierto un doloroso episodio de abuso en la vida del artista.

“Fíjate que no hemos tenido tanto las cancelaciones, sino que está el número como tal montado, está toda la obra”, indicó, dejando claro que el esfuerzo creativo continúa.

Publicidad

Lisset hace un llamado a Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel

Como admiradora de Juan Gabriel, Lisset también extendió un llamado a Iván Aguilera para reconsiderar su postura y brindar la autorización directa que respalde el proyecto sin cuestionamientos.

Recordó que la música del Divo de Juárez merece seguir viva en los escenarios y llegar a nuevas generaciones.

Juan-Gabriel-otros-idiomas
Lisset pide que se difunda la música de Juan Gabriel a las nuevas generaciones en los escenarios (Getty Images)

En ese sentido, la cantante expresó que, de ella en su lugar, compartiría ampliamente el legado musical del compositor mexicano.

La mente detrás del documental que todo México vio:

QUI-499-Figura-MARÍA JOSÉ CUEVAS-3.jpg
Entrevista: María José Cuevas en el archivo infinito de Juan Gabriel La directora de Bellas de noche reconstruye la memoria íntima de El Divo de Juárez a partir de más de 40 años de archivos personales filmados por el propio Juan Gabriel.

“Debería de querer ver, porque yo, si yo tuviera esa música en mis manos, híjole, la aventaría al mundo todo el tiempo”, dijo, refiriéndose al impacto cultural y emocional que la obra de Juan Gabriel sigue teniendo en el público.

quienes-son-los-hijos-de-juan-gabriel.jpg
La música de Juan Gabriel tuvo un nuevo boom gracias a su documental (Getty Images)

Finalmente, Lisset reafirmó que su intención y la del resto del equipo es rendir homenaje al Divo de Juárez con respeto, profesionalismo y profundo cariño.

Mientras continúan ajustando logística y negociaciones, la cantante aseguró que Ni Tú Ni Yo permanece firme, con la esperanza de que los señalamientos se aclaren y la obra pueda llevarse plenamente a los escenarios para celebrar la música de una de las más grandes figuras de la música mexicana.

Con información de Agencia México

Tags

Juan Gabriel

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad