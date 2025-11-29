Surge nueva polémica por canciones de Juan Gabriel; “Estamos haciendo todo en regla”, aseguran involucrados

Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, se opone al estreno de 'Ni Tú Ni Yo'

Según reportes, distintos recintos de la Ciudad de México han cerrado sus puertas a la producción del espectáculo Ni Tú Ni Yo, ya que Iván Aguilera, heredero universal de Alberto Aguilera Valadez (nombre real de Juan Gabriel), ha señalado presuntas irregularidades en el uso de los derechos de autor de la canciones.

Al hablar al respeto, Lisset reconoció que el hijo del cantante ha mostrado disgusto por el uso del repertorio del artista, pero aseguró que la producción opera dentro de la legalidad.

“El hijo de Juan Gabriel ha estado molesto, pero la verdad es que estamos haciendo todo en regla y Juan Gabriel yo creo que es nuestro. Toda su música es nuestra”, afirmó la cantante, subrayando que cuentan con los permisos correspondientes.