Cristian Castro recuerda la aventura que tuvo con Juan Gabriel y que casi les cuesta la vida

Cristian Castro recuerda la aventura con Juan Gabriel que casi les cuesta la vida

Al hablar sobre los recuerdos que tiene sobre Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, el cantante Cristian Castro dejó ver que admiró y quiso al Divo de Juárez por su enorme talento musical, por su presencia escénica y la personalidad que lo caracterizaron, y también porque compartieron momentos más allá de los escenarios que dejaron huella en su memoria.

“Estoy siempre muy conmovido con Juan Gabriel y a mí realmente me impactó su presencia, me impactó su canto, me impactó su timbre, su desbordamiento, su manera tan linda de ser y su escenario tan hermoso que tenía”, explicó el cantante a Ventaneando.

Juan Gabriel (Ethan Miller/Getty Images)

“En algún momento, pude viajar a Santa Fe y a su rancho y pasó por mí, ¿no?”, contó y detalló que aquel encuentro se convirtió en una aventura inesperada y que casi les cuesta la vida.

“Me dijo: ‘¿Te gustaría ver Taos?’ Y yo le dije: ‘¿Dónde está Taos, Juan Gabriel?’. Me dice: ‘Acá cerquita es una montaña divina, te va a encantar’. Le digo: ‘Vamos, vamos’. Entonces ya empezó a manejar hacia Taos y como que empezaba a nevar cuando empezamos a subir”, recordó Cristian.

El intérprete de “Lloran las rosas” aseguró que intentó alertar a Juan Gabriel sobre los riesgos de manejar en esas condiciones climáticas.

“Y yo le dije, ‘Juan, lo único que te, o sea…, te doy un consejo. Trata de no pisar el freno muy fuerte porque nos podemos seguir; porque ahora está la nieve muy fresca’. Entonces me dijo: ‘Ay’. Que yo no sabía nada, ¿no?”

Cristian Castro (Leonardo Fernandez/Getty Images)

El consejo que le dio Cristian Castro a Juan Gabriel no fue escuchado y el accidente ocurrió. “Vino la curvita, pisó el freno, nos seguimos, nos seguimos de largo y nos estrellamos. Nos estrellamos contra un muro de contención que daba a un precipicio”, contó el hijo de Verónica Castro.