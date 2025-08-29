Cristian Castro recuerda la aventura que tuvo con Juan Gabriel y que casi les cuesta la vida

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, Cristian Castro recordó un episodio imborrable que vivió al lado del Divo de Juárez; se trata de una aventura que vivieron juntos y que, por poco, les cuesta la vida.
En una reciente entrevista, Cristian Castro recordó la aventura que tuvo con Juan Gabriel en su rancho de Santa Fe, Nuevo México, y cómo por un descuido del Divo de Juárez estuvieron en peligro de muerte, según dijo el hijo de Verónica Castro al programa Ventaneando.
Ahí, Cristian revivió el momento de terror que, irónicamente, a Juan Gabriel pareció no afectar en absoluto.
Al hablar sobre los recuerdos que tiene sobre Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, el cantante Cristian Castro dejó ver que admiró y quiso al Divo de Juárez por su enorme talento musical, por su presencia escénica y la personalidad que lo caracterizaron, y también porque compartieron momentos más allá de los escenarios que dejaron huella en su memoria.
“Estoy siempre muy conmovido con Juan Gabriel y a mí realmente me impactó su presencia, me impactó su canto, me impactó su timbre, su desbordamiento, su manera tan linda de ser y su escenario tan hermoso que tenía”, explicó el cantante a Ventaneando.
“En algún momento, pude viajar a Santa Fe y a su rancho y pasó por mí, ¿no?”, contó y detalló que aquel encuentro se convirtió en una aventura inesperada y que casi les cuesta la vida.
“Me dijo: ‘¿Te gustaría ver Taos?’ Y yo le dije: ‘¿Dónde está Taos, Juan Gabriel?’. Me dice: ‘Acá cerquita es una montaña divina, te va a encantar’. Le digo: ‘Vamos, vamos’. Entonces ya empezó a manejar hacia Taos y como que empezaba a nevar cuando empezamos a subir”, recordó Cristian.
El intérprete de “Lloran las rosas” aseguró que intentó alertar a Juan Gabriel sobre los riesgos de manejar en esas condiciones climáticas.
“Y yo le dije, ‘Juan, lo único que te, o sea…, te doy un consejo. Trata de no pisar el freno muy fuerte porque nos podemos seguir; porque ahora está la nieve muy fresca’. Entonces me dijo: ‘Ay’. Que yo no sabía nada, ¿no?”
El consejo que le dio Cristian Castro a Juan Gabriel no fue escuchado y el accidente ocurrió. “Vino la curvita, pisó el freno, nos seguimos, nos seguimos de largo y nos estrellamos. Nos estrellamos contra un muro de contención que daba a un precipicio”, contó el hijo de Verónica Castro.
Aunque la barda evitó que ocurriera una tragedia, el accidente que casi les cuesta la vida fue un momento impresionante para quienes, además de Cristian Castro, iban en el coche, menos para Juan Gabriel.
“Nos salvó el muro”, recordó Cristian. “Se bajó el maestro (Eduardo) Magallanes; asustadísimo, el maestro. Se bajaron los de la compañía también, yo venía adelante con él y la verdad que nos metimos un gran susto, pero él estaba contentísimo”, añadió.
“Nuevamente era como que él realmente disfrutaba todo, quizá hubiese disfrutado hasta esa muerte, ¿no? Y quizá yo también lo hubiese dicho: ‘Wow, me voy con Juan Gabriel’”, confesó Cristian.
Con información de Agencia México