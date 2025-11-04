¿Quiénes fueron los amigos más íntimos de Juan Gabriel?

Los amigos más cercanos a Juan Gabriel

Rocío Dúrcal

Pese a lo que muchos creen, la amistad entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel si bien fue muy cercana, estuvo llena de altas y bajas. Su relación comenzó por motivos artísticos y de ella salieron exitosos discos como Juntos otra vez o Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel.

Si bien nunca se dio una razón oficial por la que Rocío Dúrcal y Juan Gabriel se separaron, se cree que los problemas surgieron por desacuerdos entre las disqueras de ambos y motivos personales.

A pesar de sus conflictos, ‘Juanga’ y Rocío siempre se mostraron cordiales frente al público. Incluso, la hija de Dúrcal, Shaila Durcal, declaró que su mamá y Juan Gabriel siguieron siendo amigos a pesar de la distancia entre ambos.

La amistad entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel enfrentó varios desacuerdos. (Instagram - @shailadurcal)

Queta Jiménez ‘La Prieta Linda’

La cantante de regional mexicano Queta Jiménez, mejor conocida como ‘La Prieta Linda’, fue quien ayudó a salir de la cárcel a Juan Gabriel después de que fuera injustamente encarcelado, lo cual hizo que ‘Juanga’ y ella desarrollaran una amistad muy cercana.

Queta Jiménez nos compartió en 2016 que se consideraba una “de las personas más afortunadas del mundo por contar con la amistad de Alberto”. Ella nos platicó que desde que se conocieron notó que tenía mucho talento y fuerza.

‘La Prieta Linda’ estuvo muy orgullosa de haber visto cómo Juan Gabriel consiguió llegar muy lejos sin perder su sencillez y sin olvidar a aquellos que lo ayudaron a llegar ahí. Su amistad fue tan cercana que en 2005 Juan Gabriel le dedicó su show en el Auditorio Nacional y le cantó Amor Eterno.

Miguel Alemán Velasco

En exclusiva para la revista Quién de agosto 2016, el empresario y exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, nos platicó que conoció a Juan Gabriel en el coro de Angélica María y desde ese momento lo acompañó durante su carrera.

Uno de los mejores recuerdos que Miguel Ángel tiene es que estuvo presente mientras que el ‘Divo de Juárez’ componía la canción Amor eterno en Acapulco, la cual dedicó a su mamá.

Miguel Alemán Velasco considera que Juan Gabriel es un hombre que se ha convertido en “inmortal” gracias a su talento como compositor e intérprete, así como a la conexión que generó con su público.