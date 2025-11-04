Además de ser el creador de himnos como Abrázame Muy Fuerte o Hasta Que Te Conocí, Juan Gabriel se caracterizó por ser un hombre muy carismático y amigable. Si bien llegó a ser amigo de muchos, aquí te diremos cuáles fueron aquellas amistades que se convirtieron en familia para ‘Juanga’.
¿Quiénes fueron los amigos más íntimos de Juan Gabriel?
Los amigos más cercanos a Juan Gabriel
Rocío Dúrcal
Pese a lo que muchos creen, la amistad entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel si bien fue muy cercana, estuvo llena de altas y bajas. Su relación comenzó por motivos artísticos y de ella salieron exitosos discos como Juntos otra vez o Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel.
Si bien nunca se dio una razón oficial por la que Rocío Dúrcal y Juan Gabriel se separaron, se cree que los problemas surgieron por desacuerdos entre las disqueras de ambos y motivos personales.
A pesar de sus conflictos, ‘Juanga’ y Rocío siempre se mostraron cordiales frente al público. Incluso, la hija de Dúrcal, Shaila Durcal, declaró que su mamá y Juan Gabriel siguieron siendo amigos a pesar de la distancia entre ambos.
Queta Jiménez ‘La Prieta Linda’
La cantante de regional mexicano Queta Jiménez, mejor conocida como ‘La Prieta Linda’, fue quien ayudó a salir de la cárcel a Juan Gabriel después de que fuera injustamente encarcelado, lo cual hizo que ‘Juanga’ y ella desarrollaran una amistad muy cercana.
Queta Jiménez nos compartió en 2016 que se consideraba una “de las personas más afortunadas del mundo por contar con la amistad de Alberto”. Ella nos platicó que desde que se conocieron notó que tenía mucho talento y fuerza.
‘La Prieta Linda’ estuvo muy orgullosa de haber visto cómo Juan Gabriel consiguió llegar muy lejos sin perder su sencillez y sin olvidar a aquellos que lo ayudaron a llegar ahí. Su amistad fue tan cercana que en 2005 Juan Gabriel le dedicó su show en el Auditorio Nacional y le cantó Amor Eterno.
Miguel Alemán Velasco
En exclusiva para la revista Quién de agosto 2016, el empresario y exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, nos platicó que conoció a Juan Gabriel en el coro de Angélica María y desde ese momento lo acompañó durante su carrera.
Uno de los mejores recuerdos que Miguel Ángel tiene es que estuvo presente mientras que el ‘Divo de Juárez’ componía la canción Amor eterno en Acapulco, la cual dedicó a su mamá.
Miguel Alemán Velasco considera que Juan Gabriel es un hombre que se ha convertido en “inmortal” gracias a su talento como compositor e intérprete, así como a la conexión que generó con su público.
Marta Sahagún
La esposa del ex presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, desarrolló un vínculo especial con Juan Gabriel, ya que ambos son michoacanos. Su amistad nació después de que ‘Juanga’ le enviara una carta cuando se convirtió en primera dama de México.
A pesar de que Juan Gabriel hizo una canción en apoyo de Francisco Labastida durante las elecciones por la presidencia en el 2000, donde Vicente Fox ganó, Marta Sahagún y Juan Gabriel tuvieron una amistad basada en amor y respeto.
Marta Sahagún describió para Quién en 2016 a Juan Gabriel como un “ser humano absolutamente maravilloso, lleno de bondad, compasivo, amoroso y su prioridad no es el dinero sino, a través de la música, llevar alegría, felicidad y paz”.
Francisco Labastida
El candidato a la presidencia, Francisco Labastida, conoció a Juan Gabriel gracias a Lola Beltrán, de quien hablaremos más adelante. Él y su esposa desarrollaron una gran amistad con el ‘Divo de Juárez’.
Francisco Labastida declaró a Quién, para la revista de agosto 2016, admirar y querer a Juan Gabriel y agregó que tanto él como su esposa están agradecidos con él por los momentos que pasaron juntos y por la música que el cantautor ha hecho.
Eduardo Magallanes
El compositor y productor musical, Eduardo Magallanes, no solo fue el encargado de componer junto a Juan Gabriel los arreglos de sus canciones, también fue un amigo muy cercano para ‘Juanga’.
Eduardo Magallanes describió para Quién a Juan Gabriel como un “hombre sumamente talentoso, un genio musical en toda la extensión, con el que he tenido la fortuna de compartir momentos muy importantes”.
La amistad entre Eduardo Magallanes y Juan Gabriel fue tan cercana que el ‘Divo de Juárez’ le permitió escribir su biografía titulada Querido Alberto en 1995.
Aida Cuevas
La también cantante de Regional Mexicano, Aida Cuevas y Juan Gabriel fueron muy cercanos tanto en el ámbito personal como artístico. Todo inició cuando en 1982 ‘Juanga’ fue el encargado de dirigir y producir un álbum para Aida.
En agradecimiento a Juan Gabriel por ser su padrino de carrera, Aida Cuevas ha interpretado éxitos del cantante y lanzado álbumes como Aida Cuevas Canta a Juan Gabriel o Totalmente Juan Gabriel.
Isabel Pantoja
La amistad entre Juan Gabriel e Isabel Pantoja nació desde los 70’s y se vio reflejada en sus colaboraciones musicales, principalmente en Desde Andalucía, un disco que ‘Juanga’ compuso para Isabel.
Su amistad fue tan cercana que Isabel Pantoja se convirtió en una de las invitadas favoritas en los conciertos de Juan Gabriel, siendo el más importante el de Bellas Artes en 2013, donde ambos interpretaron Así fue, la primera canción que Juan Gabriel le compuso a Pantoja.
Lola Beltrán
Lola Beltrán fue una de las cantantes y actrices que más apoyó a Juan Gabriel, incluso le llegó a dar dinero para que pudiera comer. También lo invitó a su programa El estudio de Lola Beltrán, lo cual ayudó al ‘Divo de Juárez’ a ganar más renombre.
Como agradecimiento y muestra de amistad, Juan Gabriel compuso varias canciones para ella. Incluso, Lola lanzó el álbum Interpreta A Juan Gabriel, donde podemos escucharla cantar Amor Eterno o Se me olvidó otra vez.
Si bien las amistades de Juan Gabriel nacieron en el ámbito musical, se convirtieron en relaciones personales gracias al carisma del cantautor. La huella que dejó en otros famosos fue tan fuerte que hasta la fecha muchos de ellos recuerdan al ‘Divo de Juárez’ con afecto y admiración