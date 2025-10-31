Entrevista: María José Cuevas en el archivo infinito de Juan Gabriel

Al aceptar dirigir el documental, la directora hizo una pregunta ingenua: “¿Existe algún material que él haya dejado?”. La respuesta fue una bodega repleta de cintas, betacams, VHS, mini DV y rollos de Super 8 cubiertos de polvo. “Imagínate, había material dormido cuarenta años. Era alucinante”, relata. Fue ahí donde descubrió que el propio Juan Gabriel había sido su mejor cronista: filmó ensayos, giras, comidas familiares y momentos íntimos con una curiosidad insaciable.

Juan Gabriel en bellas Artes. (Cortesía Netflix. )

Durante dos años, Cuevas y su equipo revisaron miles de horas de metraje. “A veces eran cinco horas de una comida aburridísima, pero siempre había un gesto o una frase que te hablaba del personaje. Era como espiar su alma”, confiesa. De esos fragmentos dispersos surgió una narrativa emocional, no una biografía convencional. “Lo que me provoca es admiración total. Juan Gabriel era un torbellino de libertad”.

El documental parte del año 2016, cuando México lloraba su muerte, y desde ahí rebobina su historia. “Queríamos situar al espectador en ese momento que todos vivimos y dejar que él mismo nos contara su vida”, explica la directora. Las imágenes muestran la evolución técnica y emocional del artista: del grano cálido del Super 8 a las cámaras digitales, de un joven curioso al hombre consciente del poder del registro.

