Los hijos de Juan Gabriel: cuántos son, cómo se llaman y quién fue su madre

¿Quiénes son los hijos de Juan Gabriel?

Según distintas fuentes, el Divo recurrió a tratamientos de fertilidad y a la adopción para formar su familia. De ese modo; Iván Gabriel, Jean Gabriel, Hans Gabriel, Alberto Jr. y Joan Gabriel Aguilera Salas llegaron. Juan Gabriel los crió junto a Laura, siempre bajo un ambiente familiar discreto y alejado de los reflectores.

Iván Gabriel Aguilera

Iván Gabriel es el único hijo biológico de Juan Gabriel y el heredero universal de su patrimonio. Nació gracias a un tratamiento de fertilización in vitro con Laura Salas, hermana del mejor amigo del cantante, Jesús Salas. Desde pequeño fue el centro de la vida del intérprete de Querida, quien lo consideraba su mayor tesoro. Tras la muerte del artista en 2016, Iván asumió la responsabilidad de administrar su herencia y los derechos de su música, velando por mantener vivo el legado de su padre.

Juan Gabriel y su hijo Iván. ( Cortesía Netflix)

Alberto Aguilera Jr.

Alberto Aguilera Jr. fue el primer hijo adoptivo de Juan Gabriel. El cantante lo adoptó a los 12 años, cuando vivía en el orfanato Semjase, fundado por el propio Divo en 1987. Aunque Juan Gabriel siempre lo trató como a un hijo, Alberto ha tenido una vida marcada por altibajos. En 2012 enfrentó problemas legales en Estados Unidos y fue sentenciado a libertad condicional, tras lo cual decidió mantener un perfil bajo.

Juan Gabriel y Alberto Aguilera Jr. (Instagram)

Joan Gabriel Aguilera

Joan Gabriel, también adoptado por el artista, intentó seguir los pasos musicales de su padre, lanzando algunos proyectos inspirados en su estilo. Sin embargo, su vida personal no ha estado exenta de dificultades: en 2013 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Pese a ello, Joan continúa ligado al mundo artístico y se ha mostrado dispuesto a preservar la memoria de su padre desde la distancia.

Hans Gabriel Aguilera

Hans Gabriel fue criado con el mismo amor y disciplina que sus hermanos. Siempre discreto, ha preferido mantenerse lejos de la prensa. Aunque en años recientes enfrentó un incidente similar al de Joan al ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, quienes lo conocen aseguran que lleva una vida tranquila y cercana a su familia.

Juan Gabriel y sus hijos. (Facebook)

Jean Gabriel Aguilera

El más joven de la familia, Jean Gabriel Aguilera, fue ahijado de la cantante Rocío Dúrcal, una de las grandes amigas de su padre. Jean ha demostrado interés por la música y ha participado en homenajes dedicados al Divo de Juárez. Es, quizá, el hijo más abierto con los medios: en entrevistas ha compartido recuerdos y reflexiones sobre crecer bajo la sombra de un ícono mexicano.