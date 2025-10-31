Los hijos de Juan Gabriel: cuántos son, cómo se llaman y quién fue su madre

Dirigida por María José Cuevas, la serie recopila materiales inéditos: videos, fotografías y grabaciones personales, para reconstruir no solo el legado artístico del Divo de Juárez, sino también su faceta más íntima: la de padre.
Laura Elena Salas: la mujer detrás la familia de Juan Gabriel
Entre los temas que más curiosidad despiertan en los fans están quiénes son los hijos de Juan Gabriel y quién fue la madre de ellos, una historia que durante años se ha mantenido rodeada de discreción y rumores.
Pocas personas fueron tan cercanas a Juan Gabriel como Laura Elena Salas, la mujer a quien el artista siempre se refirió como su gran amiga y con quien compartió la crianza de sus hijos.
Aunque nunca existió una relación romántica confirmada, Laura Salas fue fundamental en la vida personal del cantante. Ella fue presentada públicamente como la madre de los hijos reconocidos de Juan Gabriel, y los acompañó en su crecimiento mientras él consolidaba su carrera.
¿Quiénes son los hijos de Juan Gabriel?
Según distintas fuentes, el Divo recurrió a tratamientos de fertilidad y a la adopción para formar su familia. De ese modo; Iván Gabriel, Jean Gabriel, Hans Gabriel, Alberto Jr. y Joan Gabriel Aguilera Salas llegaron. Juan Gabriel los crió junto a Laura, siempre bajo un ambiente familiar discreto y alejado de los reflectores.
Iván Gabriel Aguilera
Iván Gabriel es el único hijo biológico de Juan Gabriel y el heredero universal de su patrimonio. Nació gracias a un tratamiento de fertilización in vitro con Laura Salas, hermana del mejor amigo del cantante, Jesús Salas. Desde pequeño fue el centro de la vida del intérprete de Querida, quien lo consideraba su mayor tesoro. Tras la muerte del artista en 2016, Iván asumió la responsabilidad de administrar su herencia y los derechos de su música, velando por mantener vivo el legado de su padre.
Alberto Aguilera Jr.
Alberto Aguilera Jr. fue el primer hijo adoptivo de Juan Gabriel. El cantante lo adoptó a los 12 años, cuando vivía en el orfanato Semjase, fundado por el propio Divo en 1987. Aunque Juan Gabriel siempre lo trató como a un hijo, Alberto ha tenido una vida marcada por altibajos. En 2012 enfrentó problemas legales en Estados Unidos y fue sentenciado a libertad condicional, tras lo cual decidió mantener un perfil bajo.
Joan Gabriel Aguilera
Joan Gabriel, también adoptado por el artista, intentó seguir los pasos musicales de su padre, lanzando algunos proyectos inspirados en su estilo. Sin embargo, su vida personal no ha estado exenta de dificultades: en 2013 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Pese a ello, Joan continúa ligado al mundo artístico y se ha mostrado dispuesto a preservar la memoria de su padre desde la distancia.
Hans Gabriel Aguilera
Hans Gabriel fue criado con el mismo amor y disciplina que sus hermanos. Siempre discreto, ha preferido mantenerse lejos de la prensa. Aunque en años recientes enfrentó un incidente similar al de Joan al ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, quienes lo conocen aseguran que lleva una vida tranquila y cercana a su familia.
Jean Gabriel Aguilera
El más joven de la familia, Jean Gabriel Aguilera, fue ahijado de la cantante Rocío Dúrcal, una de las grandes amigas de su padre. Jean ha demostrado interés por la música y ha participado en homenajes dedicados al Divo de Juárez. Es, quizá, el hijo más abierto con los medios: en entrevistas ha compartido recuerdos y reflexiones sobre crecer bajo la sombra de un ícono mexicano.