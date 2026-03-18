Eugenio Derbez reacciona al supuesto rechazo de su suegra

Eugenio Derbez habla de la relación con su suegra

Eugenio Derbez fue captado a su llegada a la Ciudad de México, donde los reporteros no dudaron en cuestionarlo sobre las declaraciones de esposa, quien confesó que, en el pasado, no era del agrado de su suegra.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

“Lo que pasa es que obviamente como mamá, de repente sintió que igual yo no era la persona correcta”, dijo y destacó la buena relación y la cercana convivencia que actualmente mantiene con su suegra.

"Pero no, mi suegra me adora y en cuanto me conoció tuvimos una muy buena relación”, explicó.

Getty Images (Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix)

Derbez compartió su punto de vista sobre la percepción que en su momento tuvo su suegra, Gabriela Barrero, reconociendo que su historial personal pudo haber generado desconfianza en la madre de Alessandra Rosaldo.

Con el paso de los años, el tema ha quedado como una simple anécdota que hoy aborda con total naturalidad. “Al principio ella dijo: ‘Este hombre ha tenido varias relaciones, seguramente no es la persona adecuada’, pero ya cuando me conoció le caí bien…”, declaró Derbez ante los reporteros reunidos en el lugar, interesados en conocer más detalles.