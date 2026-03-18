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Espectáculos

Eugenio Derbez reacciona al supuesto rechazo de su suegra

Eugenio Derbez reaccionó a las recientes declaraciones de su esposa, Alessandra Rosaldo, quien aseguró que el comediante no contaba con la aprobación de su mamá.
mié 18 marzo 2026 01:05 PM
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Eugenio Derbez está feliz con la familia que ha formado junto a Alessandra Rosaldo , mamá de su hija Aitana. Sin embargo, en el pasado, el comediante no era del total agrado de su suegra, Gabriela Barrero, según confesó Alessandra en un episodio de su podcast Entre Hermanas, donde conversó con sus hermanas Mariana y Valeria.

Tras la revelación, Eugenio finalmente se sinceró sobre la relación que mantiene actualmente con Gabriela, dejando claro cómo ha evolucionado su vínculo con el paso de los años.

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Eugenio Derbez habla de la relación con su suegra

Eugenio Derbez fue captado a su llegada a la Ciudad de México, donde los reporteros no dudaron en cuestionarlo sobre las declaraciones de esposa, quien confesó que, en el pasado, no era del agrado de su suegra.

Los Angeles Premiere Of "Radical" - Arrivals
Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

“Lo que pasa es que obviamente como mamá, de repente sintió que igual yo no era la persona correcta”, dijo y destacó la buena relación y la cercana convivencia que actualmente mantiene con su suegra.

"Pero no, mi suegra me adora y en cuanto me conoció tuvimos una muy buena relación”, explicó.

Netflix's Jay Kelly Los Angeles Tastemaker Screening
Getty Images (Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix)

Derbez compartió su punto de vista sobre la percepción que en su momento tuvo su suegra, Gabriela Barrero, reconociendo que su historial personal pudo haber generado desconfianza en la madre de Alessandra Rosaldo.

Con el paso de los años, el tema ha quedado como una simple anécdota que hoy aborda con total naturalidad. “Al principio ella dijo: ‘Este hombre ha tenido varias relaciones, seguramente no es la persona adecuada’, pero ya cuando me conoció le caí bien…”, declaró Derbez ante los reporteros reunidos en el lugar, interesados en conocer más detalles.

(Obligatorio)
Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

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Eugenio Derbez como suegro

A partir de su experiencia como yerno, Eugenio Derbez también ha reflexionado sobre el rol que le ha tocado asumir como suegro, especialmente durante la relación de su hija, Aislinn Derbez, con Mauricio Ochmann.

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Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Cuestionado sobre cómo se ha desempeñado en ese papel, el actor respondió con total claridad: “Bien, la verdad, siempre me porté muy respetuoso con Mauricio, él se los puede decir. Así es que creo que los problemas son de pareja; conmigo se portó siempre muy bien…”, expresó, relajado y cercano, como suele mostrarse cada vez que visita la Ciudad de México.

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Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice )

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Alessandra Rosaldo confiesa que Derbez no era del agrado de su mamá

En su podcast Entre Hermanas, Alessandra Rosaldo relató cómo vivieron sus papás la ruptura que tuvo con Eugenio Derbez antes de llegar al matrimonio. Aunque la pareja logró reconciliarse, doña Gabriela mantuvo sus dudas durante un tiempo.

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Getty Images (Leon Bennett/Getty Images)

“Mi mamá se le puso cuando terminamos y luego Eugenio regresó a pedirme matrimonio. Él convocó a mis papás, les habló a los dos por separado. A ninguno de los dos les dijo ‘Voy a pedirle matrimonio’, pero les pidió ‘Quisiera que estuvieran en un momento importante’. Mi papá obviamente ahí en primera fila y mi mamá le dijo: ‘Lo siento, Eugenio, no voy a participar’. Mi mamá me vio con el corazón roto, me vio llorar durante mucho tiempo y le puso el límite”, contó Rosaldo.

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Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

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Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo

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