Alejandro Sanz pasea de incógnito por el Centro Histórico de Puebla

Alejandro Sanz ya está en México, listo para empezar su gira de 24 conciertos en la república mexicana y su primera parada fue Puebla, ciudad que recorrió como un turista más.
El intérprete de 'Corazón Partío' sorprendió al caminar por calles emblemáticas del centro histórico sin llamar la atención, lo que le permitió disfrutar de la arquitectura colonial y del ambiente cultural característico del lugar.
Mañana miércoles, Alejandro Sanz ofrecerá el primero de los dos conciertos que dará en el Auditorio GNP Seguros de Puebla como parte de su ¿Y ahora qué? Tour, gira con la que recorrerá gran parte de la República Mexicana.
A su llegada a la ciudad, el cantante aprovechó para dar un paseo por algunos de los lugares más representativos de Puebla, como la Plazuela del Tomo, ubicada en el Centro Histórico del estado, además de caminar frente a la Parroquia de Nuestro Señor San José, el Barrio del Artista y Callejón de los Sapos.
#OMG El cantante @AlejandroSanz se paseó por las calles del Centro Histórico de Puebla y nadie lo reconoció 😱
En el video que compartió el cantautor español aparece caminando entre los carros con un look casual. Llamó la atención que, a pesar de su popularidad, el músico logró pasar completamente desapercibido.
El nuevo disco de Alejandro Sanz
El 23 de mayo de 2025, Alejandro Sanz presentó su nuevo álbum ¿Y ahora qué?, un trabajo compuesto por seis temas que marcan el inicio de una nueva etapa en su carrera. El disco incluye colaboraciones con Grupo Frontera, Manuel Turizo y su esperado reencuentro musical con Shakira.
Entre las canciones más comentadas se encuentran Palmeras en el jardín y Hoy no me siento bien, esta última junto a Grupo Frontera, que rápidamente se ha posicionado como una de las favoritas del público.
Sobre su gira, el artista ha creado un espectáculo que combina una producción de gran formato con una atmósfera íntima, pensado para crear cercanía incluso en escenarios multitudinarios.
Previo al inicio de la gira, Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales una reflexión sobre el proceso creativo y emocional que vivió en los últimos dos años, destacando que este tour simboliza no solo un reencuentro con su público, sino también un momento de gratitud personal y de renovación artística.
“Con esta gira sólo tengo un objetivo: romper todas las expectativas y sorprenderos. Que todxs nos preguntemos al salir del concierto ¿Y ahora qué? Y ahí me entenderéis”, escribió Sanz en sus redes sociales.
¿Cuándo son los conciertos de Alejandro Sanz en México?
Alejandro Sanz tiene una larga lista de conciertos en el país, los primeros arrancarán en Puebla los días: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025.
Estos serán los otros conciertos programados para los conciertos de Alejandro Sanz:
Foro GNP Seguros en Mérida, sábado 6 de septiembre Foro GNP Seguros en Mérida, domingo 7 de septiembre Auditorio Nacional en CDMX, viernes 12 de septiembre Auditorio Nacional en CDMX, sábado 13 de septiembre Auditorio Nacional en CDMX, miércoles 17 de septiembre Auditorio Nacional en CDMX, jueves 18 de septiembre Arena Monterrey, en Monterrey, sábado 20 de septiembre Arena Monterrey, en Monterrey, domingo 21 de septiembre Arena Monterrey, en Monterrey, martes 23 de septiembre Auditorio TELMEX, en Guadalajara, jueves 25 de septiembre Auditorio TELMEX, en Guadalajara, sábado 27 de septiembre Auditorio TELMEX, en Guadalajara, domingo 28 de septiembre Hípico de Juriquilla, en Querétaro, jueves 2 de octubre La velaria de la feria, en León, sábado 4 de octubre Auditorio Nacional, en CDMX, jueves 9 de octubre Auditorio Nacional, en CDMX, viernes 10 de octubre Plaza del Ángel, en Chihuahua, domingo 12 de octubre Arena Potosí, en San Luis Potosí, jueves 16 de octubre Teatro al Aire Libre, en Villahermosa, sábado 18 de octubre Estadio Beto Ávila, en Veracruz, miércoles 22 de octubre Expo tampico, en Tampico, sábado 25 de octubre Coliseo centenario, en Torreón, miércoles 29 de octubre