Alejandro Sanz pasea de incógnito por el Centro Histórico de Puebla

Alejandro Sanz recorre las calles de Puebla como un turista más

Mañana miércoles, Alejandro Sanz ofrecerá el primero de los dos conciertos que dará en el Auditorio GNP Seguros de Puebla como parte de su ¿Y ahora qué? Tour, gira con la que recorrerá gran parte de la República Mexicana.

Alejandro Sanz (Instagram)

A su llegada a la ciudad, el cantante aprovechó para dar un paseo por algunos de los lugares más representativos de Puebla, como la Plazuela del Tomo, ubicada en el Centro Histórico del estado, además de caminar frente a la Parroquia de Nuestro Señor San José, el Barrio del Artista y Callejón de los Sapos.



#OMG El cantante @AlejandroSanz se paseó por las calles del Centro Histórico de Puebla y nadie lo reconoció 😱 El español caminó tranquilamente por la 10 Oriente y el Parían sin que alguien le pidiera una foto. pic.twitter.com/6F3Bcedsed — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) September 1, 2025

En el video que compartió el cantautor español aparece caminando entre los carros con un look casual. Llamó la atención que, a pesar de su popularidad, el músico logró pasar completamente desapercibido.