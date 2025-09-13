Con un setlist compuesto por 23 canciones y teniendo a Rels B como invitado especial para presentar su nuevo tema “No me tires flores”, Alejandro Sanz dio su primer concierto en el Auditorio Nacional acompañado por su novia Candela Márquez, quien estuvo sentada en la primera fila, disfrutando del show del español.
Alejandro Sanz da su primer concierto en la CDMX acompañado por su novia Candela Márquez
Así fue el concierto de Alejandro Sanz
Los fanáticos de Alejandro Sanz hicieron sold out en los seis conciertos que en total dará en el Auditorio Nacional, los días 12, 13, 17 y 18 de septiembre, 9 y 10 de octubre.
A pesar de la lluvia, el público comenzó a llegar desde aproximadamente las 19:00 de la noche al recinto y para las 20:30 las butacas ya estaban llenas.
Alejandro Sanz inicia una serie de seis conciertos en el Auditorio Nacional
Alejandro comenzó su concierto a las 20:43 con la canción Desde cuándo, de su disco Paraíso Express de 2009, el público se levantó de su asiento para recibirlo con gritos y aplausos. Posteriormente, él y su banda tocaron canciones de algunos de sus discos más recientes: Capitán Tapón y La Música no se toca. Para cantar Por Bandera el español ondeó orgulloso una bandera mexicana que posteriormente regaló al público.
Bésame es una de las seis canciones que componen su último disco ¿Y ahora qué? y es un dueto junto a la colombiana Shakira, con quien también tiene las canciones La tortura (2005) y Te lo agradezco, pero no (2006). Los versos de la colombiana fueron interpretados por las coristas de la banda quienes también bailaron moviendo las caderas muy al estilo de Shakira.
Las fans de Alejandro Sanz se toman fotos con él en el concierto
En A la primera persona Alejandro se acercó al borde del escenario para poder interactuar con sus fans quienes se acercaron a tomarse fotos con él, a estrecharle la mano e incluso a abrazarlo. Estas interacciones fueron constantes durante todo el show. Para finalizar la canción se sentó en una silla con un signo de interrogación, el símbolo oficial de su álbum más nuevo.
No importa lo que pase en la vida porque al final yo estoy convencido que la vida son momentos, entonces si no lo entregas todo en un momento, ¿entonces pa’ qué?
Candela Márquez, novia de Alejandro Sanz, en primera fila en el Auditorio Nacional
La actriz española, Candela Márquez, quien es pareja de Alejandro Sanz desde hace más de un año, disfrutó del concierto de su novio desde la primera fila y fue captada por la cámara en varias ocasiones, dos de ellas fueron mientras el cantante interpretaba Mi soledad y yo y Mi marciana, donde incluso señaló de forma discreta a la actriz.
La siguiente canción fue El vino de tu boca y después dejó el escenario para que su banda pudiera dar un medley con Try to save your song. El español se unió al final para presentarlos. El show continuó con Quisiera ser y Hoy no me siento bien; en esta última canción el escenario se iluminó de verde, blanco y rojo.
Rels B acompaña a Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional para presentar 'No me tires flores'
Alejandro Sanz anunció que tenía una sorpresa para el público y fue ahí cuando salió el también español, Rels B. Juntos interpretaron No me tires flores, una canción que aún no se estrena y cuyo video musical fue grabado durante la presentación. Los cantantes terminaron la presentación con un abrazo y Alejandro despidió a Rels B.
El espectáculo continuó con tres canciones clásicas de Alejandro, que cantaron de forma continua: Regálame la silla donde te esperé, Amiga mía y Deja que te bese. Durante la mayor parte del concierto Alejandro tocó una guitarra azul verdosa con dibujos de una copa de vino, nubes y más.
Alejandro salió y regresó al escenario sin su camisa, usando únicamente una camiseta negra que dejaba ver los múltiples tatuajes que tiene el español en los brazos. Así, interpretó Cuando nadie me ve, El alma al aire y Mi marciana. El español inició Aquello que me diste con un arreglo más rockero que poco a poco se convirtió en una balada.
Así terminó el primero de seis conciertos de Alejandro Sanz en CDMX
Después de que el público coreara su nombre, Alejandro anunció que se acercaba el final del espectáculo y dedicó Yo te traigo…20 años a sus fanáticos que lo han acompañado desde los inicios de su carrera en 1991 con su primer álbum, Viviendo deprisa.
Para finalizar el concierto, el público se puso de pie y cantó a todo volumen No es lo mismo. Terminando la canción, el español y su banda salieron del escenario mientras el público gritaba “otra, otra, otra”.
Las últimas dos canciones fueron Y, ¿si fuera ella? y Corazón Partío, para interpretarlas, Alejandro y sus músicos se reunieron al centro del escenario. Sanz agradeció al público el haberle no solo regalado su tiempo, también el permitirle distraerlos con su música.
El concierto de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional deja claro que el cantante español sabe brindar un gran espectáculo donde pone a bailar y a cantar a su público, mismo con el que es muy cariñoso y cercano. Lo más importante para el cantante español es dar a su público un espacio de distracción y diversión donde puedan disfrutar de la vida.