Alejandro Sanz da su primer concierto en la CDMX acompañado por su novia Candela Márquez

Así fue el concierto de Alejandro Sanz

Los fanáticos de Alejandro Sanz hicieron sold out en los seis conciertos que en total dará en el Auditorio Nacional, los días 12, 13, 17 y 18 de septiembre, 9 y 10 de octubre.

A pesar de la lluvia, el público comenzó a llegar desde aproximadamente las 19:00 de la noche al recinto y para las 20:30 las butacas ya estaban llenas.

Las seis fechas de Sanz en el auditorio tienen sold out. (Luisa Illescas)

Alejandro Sanz inicia una serie de seis conciertos en el Auditorio Nacional

Alejandro comenzó su concierto a las 20:43 con la canción Desde cuándo, de su disco Paraíso Express de 2009, el público se levantó de su asiento para recibirlo con gritos y aplausos. Posteriormente, él y su banda tocaron canciones de algunos de sus discos más recientes: Capitán Tapón y La Música no se toca. Para cantar Por Bandera el español ondeó orgulloso una bandera mexicana que posteriormente regaló al público.

Bésame es una de las seis canciones que componen su último disco ¿Y ahora qué? y es un dueto junto a la colombiana Shakira, con quien también tiene las canciones La tortura (2005) y Te lo agradezco, pero no (2006). Los versos de la colombiana fueron interpretados por las coristas de la banda quienes también bailaron moviendo las caderas muy al estilo de Shakira.

Alejandro Sanz interpretó un total de 23 canciones. (Luisa Illescas)

Las fans de Alejandro Sanz se toman fotos con él en el concierto

En A la primera persona Alejandro se acercó al borde del escenario para poder interactuar con sus fans quienes se acercaron a tomarse fotos con él, a estrecharle la mano e incluso a abrazarlo. Estas interacciones fueron constantes durante todo el show. Para finalizar la canción se sentó en una silla con un signo de interrogación, el símbolo oficial de su álbum más nuevo.

No importa lo que pase en la vida porque al final yo estoy convencido que la vida son momentos, entonces si no lo entregas todo en un momento, ¿entonces pa’ qué? Alejandro Sanz

Sanz siempre se mantuvo cercano a su público. (Luisa Illescas)

Candela Márquez, novia de Alejandro Sanz, en primera fila en el Auditorio Nacional

La actriz española, Candela Márquez, quien es pareja de Alejandro Sanz desde hace más de un año, disfrutó del concierto de su novio desde la primera fila y fue captada por la cámara en varias ocasiones, dos de ellas fueron mientras el cantante interpretaba Mi soledad y yo y Mi marciana, donde incluso señaló de forma discreta a la actriz.