Kate Cassidy, novia de Liam Payne, podría estar iniciando una nueva relación; estas son todas las pistas

La posible nueva pareja de Kate Cassidy

A través de su cuenta de TikTok, Kate Cassidy dio a conocer a quien podría ser su nuevo interés amoroso.

En un video publicado el 16 de marzo, se observa a la influencer siendo cargada por un hombre etiquetado como Michael. Ambos lucen felices mientras suena Hopelessly Devoted To You de Olivia Newton-John, lo que llevó a varios usuarios a interpretar el clip como una presentación de su nueva relación.



Días antes, Cassidy también compartió otro video con el mismo hombre, donde se le ve caminando hasta encontrarse con él, quien nuevamente la carga. La publicación únicamente incluye la palabra “ugh” acompañada de emojis de enamoramiento.

El perfil de él cuenta con poco contenido y solo incluye un video de comedia junto a Cassidy con un audio de Keeping Up with the Kardashians y el texto “Pov: tratando de hacer planes con Kate”, lo que ha aumentado la curiosidad de los usuarios.



Las reacciones de los fans

Aunque la influencer de 26 años no ha confirmado oficialmente una nueva relación, fans han reaccionado de manera positiva en los comentarios.

“Como joven viuda que ha vuelto a tener citas, apruebo este mensaje. Te queremos, Kate, todos echamos de menos a Liam y siempre lo haremos, pero te mereces volver a sentir amor”, se puede leer en uno de los mensajes.

Kate Cassidy ha sido abierta con su proceso de duelo. (Instagram/@katecass)

Asimismo, varios usuarios han destacado lo feliz que luce Cassidy, celebrando que esté “reconstruyendo su vida” después de una pérdida tan dolorosa.

Si bien también han surgido críticas que cuestionan la rapidez con la que podría estar iniciando una nueva relación, la mayoría de los comentarios han salido en su defensa.

Por otro lado, algunos señalan que el hombre podría ser solo un amigo, ya que han identificado a alguien con el mismo nombre en videos de su hermana, Amy Cassidy. Sin embargo, no hay certeza de que se trate de la misma persona, pues las cuentas etiquetadas son diferentes.