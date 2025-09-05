Como en casa, Alejandro Sanz inicia el ‘¿Y ahora qué? Tour’ en México con dos conciertos en Puebla

El amor de Alejandro Sanz por México y los mexicanos es tan grande y tan profundo que, cuando está en el país, se vuelve un habitante más; él se siente y la gente lo recibe como en su casa.

Así ha sido prácticamente desde que el artista español llegó por primera vez "pisando fuerte" a promover su álbum debut y cada uno de los siguientes títulos que conforman su extensa carrera.

Sin embargo, el dar inicio a la gira ¿Y ahora que? Tour en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, tiene un sabor distinto para el cantante y compositor español de 56 años.