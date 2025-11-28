Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecen juntos y terminan con los rumores de separación

Alejandro Sanz y Candela Márquez asisten a un evento juntos

Tras semanas de especulaciones de ruptura, Alejandro Sanz y Candela Márquez asistieron al evento ELLExFuture juntos, donde el español recibió un premio. La pareja se mantuvo junta todo el evento, desde la alfombra, donde posaron juntos, hasta dentro del evento, lo cual dejó en claro que aún continúan siendo pareja.

Candela Márquez usó un vestido rojo con textura de seda y tirantes, mientras que Alejandro Sanz vistió un traje negro con camisa blanca. Los españoles lucían contentos y cercanos mientras les tomaban fotos; incluso, posaron junto a Richard Gere, el otro premiado de la noche, y Alejandra Silva, la esposa del actor.

Candela Márquez y Alejandro Sanz posaron junto a Richard Gere y su esposa Alejandra Silva. (Instagram - @candelamarquezh)

Los rumores de ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez

Después de que Alejandro Sanz asistiera solo a la ceremonia de los Premios Grammy Latinos 2025, donde recibió los galardones al Mejor álbum de Pop Latino y a Grabación del año, se comenzó a especular que su noviazgo con Candela Márquez podría haber llegado a un final. Por si esto fuera poco, diversos medios confirmaron que la pareja se dejó de seguir en Instagram de forma momentánea, aunque en la actualidad se siguen mutuamente.

Los motivos de la supuesta ruptura variaban de acuerdo con cada fuente, mientras que algunos aseguraban que Alejandro Sanz habría sido infiel, otros culpaban a Candela Márquez por supuestamente ser muy celosa, principalmente por la amistad entre Sanz y Shakira. A pesar de los rumores, en realidad nunca hubo una declaración por parte de Alejandro y Candela, quienes se mantuvieron alejados de las entrevistas.