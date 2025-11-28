Hace algunas semanas comenzaron a circular rumores sobre una aparente separación entre el cantante español Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez después de que diversos medios afirmaran que se habían dejado de seguir mutuamente en Instagram y de que Alejandro Sanz asistiera solo a la entrega de los Latin Grammy 2025 el pasado 13 de noviembre.
Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecen juntos y terminan con los rumores de separación
Alejandro Sanz y Candela Márquez asisten a un evento juntos
Tras semanas de especulaciones de ruptura, Alejandro Sanz y Candela Márquez asistieron al evento ELLExFuture juntos, donde el español recibió un premio. La pareja se mantuvo junta todo el evento, desde la alfombra, donde posaron juntos, hasta dentro del evento, lo cual dejó en claro que aún continúan siendo pareja.
Candela Márquez usó un vestido rojo con textura de seda y tirantes, mientras que Alejandro Sanz vistió un traje negro con camisa blanca. Los españoles lucían contentos y cercanos mientras les tomaban fotos; incluso, posaron junto a Richard Gere, el otro premiado de la noche, y Alejandra Silva, la esposa del actor.
Los rumores de ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez
Después de que Alejandro Sanz asistiera solo a la ceremonia de los Premios Grammy Latinos 2025, donde recibió los galardones al Mejor álbum de Pop Latino y a Grabación del año, se comenzó a especular que su noviazgo con Candela Márquez podría haber llegado a un final. Por si esto fuera poco, diversos medios confirmaron que la pareja se dejó de seguir en Instagram de forma momentánea, aunque en la actualidad se siguen mutuamente.
Los motivos de la supuesta ruptura variaban de acuerdo con cada fuente, mientras que algunos aseguraban que Alejandro Sanz habría sido infiel, otros culpaban a Candela Márquez por supuestamente ser muy celosa, principalmente por la amistad entre Sanz y Shakira. A pesar de los rumores, en realidad nunca hubo una declaración por parte de Alejandro y Candela, quienes se mantuvieron alejados de las entrevistas.
¿Qué premio recibió Alejandro Sanz?
En la ceremonia de ELLExFuture, Alejandro Sanz fue premiado por su compromiso con el planeta y el medio ambiente, así como por fomentar la reforestación y por su intención de hacer los conciertos más sostenibles y no contaminantes. Durante su discurso de aceptación mencionó que “es muy bonito” saber que otras personas son igual de conscientes que él sobre el estado actual del planeta.
La sorpresa de la noche ocurrió cuando los hijos más pequeños de Alejandro Sanz, Dylan y Alma, subieron al escenario para abrazar y acompañar a su padre durante este emotivo momento. Alma y Dylan son fruto de la relación que el intérprete de Corazón partío tuvo con Raquel Perera.
La relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez comenzó a finales de 2024 y ha continuado hasta la fecha. En general, ni Alejandro ni Candela suelen dar muchos detalles sobre su relación, aunque ambos han declarado estar felices juntos. Con la aparición de ayer, la pareja ha dejado muy claro que continúa unida a pesar de las especulaciones a su alrededor.