Alessandra Rosaldo revela su diagnóstico de depresión y ansiedad severa

Alessandra Rosaldo habló abiertamente sobre su salud mental y reveló que fue diagnosticada con depresión y ansiedad severa, un proceso que, asegura, le permitió comprender mejor situaciones que había vivido durante años.
Durante su participación en el podcast Entre hermanas, la también actriz de 54 años explicó que se sometió a estudios especializados que finalmente le dieron claridad sobre lo que experimentaba, luego de un periodo en el que sus síntomas se intensificaron sin una explicación clara.
Publicidad
Alessandra Rosaldo habla de su diagnóstico de depresión y ansiedad
Alessandra Rosaldo abrió su corazón para hablar sobre el diagnóstico que cambió su forma de entender lo que había vivido durante años, revelando cómo la depresión y la ansiedad impactaron su vida personal y familiar.
“Imagínate estar así años. Jamás lo hubiera pensado, pero hace poco alguien me detectó una ansiedad severa y depresión… por un lado, fue como ‘¿qué?’, pero al mismo tiempo me liberé de saber que esto tiene nombre, que no me estoy volviendo loca”, compartió.
La vocalista de Sentidos Opuestos señaló que, aunque nunca se consideró una persona depresiva, con el tiempo comenzó a identificar conductas que hoy reconoce como señales de su estado emocional, especialmente dentro de su entorno familiar junto a Eugenio Derbez y su hija Aitana.
“Jamás me consideré una persona deprimida ni con pensamientos suicidas. No estaba pensando en aventarme de la ventana, pero tenía esa sensación de ‘estoy tan mal, estoy tan loca, soy una carga para ellos’. No pensaba en matarme, pero sí me preguntaba cómo le hago para quitarme de sus vidas y no seguirlos afectando con esto que yo traigo”, confesó.
Publicidad
Alessandra Rosaldo impulsa conversación sobre la salud mental
Las declaraciones de Alessandra Rosaldo han generado conversación sobre la importancia de visibilizar la salud mental. La artista destacó que recibir un diagnóstico marcó un punto de inflexión en su vida, ya que le permitió entender su condición y dejar de normalizar su malestar.
En este contexto, también subrayó la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas para romper estigmas y buscar ayuda profesional, especialmente cuando los síntomas se vuelven abrumadores.
Su testimonio se suma al de otras figuras del medio artístico que han decidido compartir sus experiencias, abriendo una conversación cada vez más necesaria: reconocer que los trastornos mentales pueden afectar a cualquier persona, incluso a quienes aparentemente lo tienen todo.