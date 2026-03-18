Alessandra Rosaldo revela su diagnóstico de depresión y ansiedad severa

Alessandra Rosaldo habla de su diagnóstico de depresión y ansiedad

Alessandra Rosaldo abrió su corazón para hablar sobre el diagnóstico que cambió su forma de entender lo que había vivido durante años, revelando cómo la depresión y la ansiedad impactaron su vida personal y familiar.

“Imagínate estar así años. Jamás lo hubiera pensado, pero hace poco alguien me detectó una ansiedad severa y depresión… por un lado, fue como ‘¿qué?’, pero al mismo tiempo me liberé de saber que esto tiene nombre, que no me estoy volviendo loca”, compartió.

Alessandra Rosaldo (Getty Images)

La vocalista de Sentidos Opuestos señaló que, aunque nunca se consideró una persona depresiva, con el tiempo comenzó a identificar conductas que hoy reconoce como señales de su estado emocional, especialmente dentro de su entorno familiar junto a Eugenio Derbez y su hija Aitana.

“Jamás me consideré una persona deprimida ni con pensamientos suicidas. No estaba pensando en aventarme de la ventana, pero tenía esa sensación de ‘estoy tan mal, estoy tan loca, soy una carga para ellos’. No pensaba en matarme, pero sí me preguntaba cómo le hago para quitarme de sus vidas y no seguirlos afectando con esto que yo traigo”, confesó.