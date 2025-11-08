Ángela Aguilar dice que su boda religiosa con Nodal será en 2026; los preparativos ya están en marcha, aseguran

Ángela Aguilar encendió las especulaciones en redes sociales tras una interacción espontánea con sus fans, donde mencionó que su boda religiosa con Christian Nodal podría celebrarse en mayo de 2026.
La afirmación de Ángela Aguilar sobre su boda religiosa con Christian Nodal, con quien se unió por lo civil en julio de 2024, ocurrió el pasado jueves 6 de noviembre de 2025, al finalizar su concierto inaugural en Irving, Texas, como parte de su gira Libre Corazón Tour 2025.
Mientras firmaba autógrafos y posaba para fotos a la salida del The Pavilion at Toyota Music Factory, la cantante de 22 años fue cuestionada por un grupo de fans sobre sus planes futuros con Nodal. Con una sonrisa y sin que ellos se lo esperaran, Ángela respondió: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.
La declaración de Ángela Aguilar, captada en videos que se volvieron virales ha reavivado el interés por una de las parejas más seguidas del regional mexicano.
Aunque la artista no detalló el día exacto ni el lugar, sus palabras parecen aludir a la ceremonia religiosa planeada para 2026, que Nodal confirmó públicamente en agosto de este año durante una entrevista con la periodista Adela Micha en el programa La Saga.
En dicha conversación, el cantante sonorense reveló que, tras su boda civil en julio de 2024 y una ceremonia espiritual en Roma en mayo del mismo año, la unión eclesiástica se realizaría “el siguiente año” (2026), posiblemente en mayo, como cierre simbólico de su romance.
Los preparativos de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal están en marcha, aseguran
Fuentes cercanas a la pareja, citadas en medios como Univision indican que los preparativos avanzan, aunque la discrepancia inicial con la fecha de 2026 generó rumores de adelanto o confusión; sin embargo, todo apunta a que se trata de un ajuste dentro del año anunciado.
Ángela y Nodal contrajeron matrimonio civil el 24 de julio de 2024, en una ceremonia privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, Morelos. El evento, confirmado por el Registro Civil de Morelos y el propio padre de Ángela, Pepe Aguilar, reunió a unos 45 invitados, incluyendo a figuras como Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira.
La unión fue registrada oficialmente como el acta 154 de 2024, desmintiendo rumores de falsedad que circularon en noviembre de ese mismo año.
Ángela Aguilar regresa a los escenarios tras un periodo de reflexión
La gira Libre Corazón Tour 2025 representa el regreso triunfal de Ángela Aguilar a los escenarios estadounidenses tras un periodo de introspección y producción de su álbum Nadie Se Va Como Llegó (lanzado en mayo de 2025 y nominado a varios Latin Grammy).
El tour de Ángela, anunciado en julio de 2025, arrancó el 6 de noviembre en Texas con un espectáculo cargado de simbolismo emocional, interpretaciones de mariachi y fusiones regionales que rindieron homenaje a sus raíces.
En la previa, Ángela compartió un video emotivo en Instagram donde Nodal la acompaña al aeropuerto, ofreciéndole una bendición antes de su partida, un gesto que conmovió a sus seguidores y acumuló millones de vistas.
Inicialmente planeado para 17 fechas desde octubre de 2025 hasta diciembre, el tour sufrió ajustes por factores logísticos y ventas iniciales moderadas en algunas ciudades, posponiendo el inicio a noviembre.
