Ángela Aguilar dice que su boda religiosa con Nodal será en 2026; los preparativos ya están en marcha, aseguran

Ángela Aguilar dice que su boda religiosa será en mayo de 2026

La afirmación de Ángela Aguilar sobre su boda religiosa con Christian Nodal, con quien se unió por lo civil en julio de 2024, ocurrió el pasado jueves 6 de noviembre de 2025, al finalizar su concierto inaugural en Irving, Texas, como parte de su gira Libre Corazón Tour 2025.

Mientras firmaba autógrafos y posaba para fotos a la salida del The Pavilion at Toyota Music Factory, la cantante de 22 años fue cuestionada por un grupo de fans sobre sus planes futuros con Nodal. Con una sonrisa y sin que ellos se lo esperaran, Ángela respondió: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.