Ángela Aguilar responde contundente a quienes “no les gusta quien soy”

La cantante de 21 años compartió algunas frases que, sin mencionar nombres, reflejan el desgaste emocional que ha vivido desde que se hizo pública su relación con Nodal:

“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla, y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quien soy”, compartió.

Estas palabras llegan justo cuando la atención mediática vuelve a centrarse en la pareja, no solo por el comportamiento reciente de Nodal, sino también por los rumores de embarazo, las tensiones con Cazzu, ex pareja del sonorense, y la presión constante que Ángela ha enfrentado desde que su relación se volvió pública.

Desde entonces, la hija de Pepe Aguilar ha sido blanco de ataques en redes sociales, donde miles de usuarios la han acusado de “romper una familia”, “traicionar a Cazzu”.