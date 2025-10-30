En medio de una nueva controversia que involucra a Christian Nodal, quien fue captado aparentemente en estado inconveniente durante su presentación en Monterrey, donde tuvo que ser escoltado por dos personas hasta su vehículo, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales con un mensaje contundente que muchos interpretan como una catarsis emocional tras meses de críticas, rumores y rechazo.
Ángela Aguilar responde contundente a quienes “no les gusta quien soy”
Ángela Aguilar responde contundente a quienes “no les gusta quien soy”
La cantante de 21 años compartió algunas frases que, sin mencionar nombres, reflejan el desgaste emocional que ha vivido desde que se hizo pública su relación con Nodal:
“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla, y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quien soy”, compartió.
Estas palabras llegan justo cuando la atención mediática vuelve a centrarse en la pareja, no solo por el comportamiento reciente de Nodal, sino también por los rumores de embarazo, las tensiones con Cazzu, ex pareja del sonorense, y la presión constante que Ángela ha enfrentado desde que su relación se volvió pública.
Desde entonces, la hija de Pepe Aguilar ha sido blanco de ataques en redes sociales, donde miles de usuarios la han acusado de “romper una familia”, “traicionar a Cazzu”.
Ángela Aguilar aplaza su gira en Estados Unidos
Ángela Aguilar anunció el aplazamiento del inicio de su gira “Libre Corazón Tour” por Estados Unidos, originalmente programado para el 24 de octubre.
Fuentes señalan que la decisión se dio luego de que varias ciudades registraran bajas ventas de boletos, además de la cancelación de múltiples fechas que ya aparecían como “canceladas” en la plataforma de ventas, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.
La cantante, quien había anunciado 17 presentaciones en ciudades como Chicago, Dallas y Las Vegas, ha visto la demanda de entradas quedarse por debajo de lo esperado, incluso cuando los precios se mantuvieron accesibles. Esta situación ha llevado a que se modifique el calendario del tour y se reprogramen fechas.