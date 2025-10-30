Juan Gabriel se consolidó como el cantautor más exitoso de todo México, lo cual ha llevado su vida a ser retratada en series de televisión como Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero , la nueva serie de Netflix que se estrena este 30 de octubre. Aquí te platicaremos 10 récords que el ‘Divo de Juárez’ logró y que dan muestra del gran artista que fue.
Juan Gabriel: ‘El artista mexicano con más discos vendidos’ y otros récords que rompió
10 récords que Juan Gabriel logró como artista
1.Más de 150 millones de discos vendidos por Juan Gabriel
Juan Gabriel es el cantante mexicano con más discos vendidos, por encima de otros artistas como Luis Miguel, Carlos Santana, José José y Vicente Fernández. Se estima que el ‘Divo de Juárez’ logró vender más de 150 millones de álbumes y sencillos a lo largo de su carrera. Esta cifra continua en aumento a pesar de su lamentable fallecimiento en 2016.
2. El disco mexicano más vendido de la historia es de Juan Gabriel
En 1984, Juan Gabriel lanzó el disco Recuerdos II, el cual incluyó las exitosas canciones Querida y El Noa Noa II. Este álbum logró vender más de 8 millones de copias tan solo en nuestro país.
3. Juan Gabriel es el compositor latino con más canciones
El ‘Divo de Juárez’ registró más de 1,800 canciones ante la Sociedad de Autores y Compositores de México durante su vida. Si bien algunas de ellas fueron interpretadas por él, la mayoría fueron cantadas por otros artistas. Esta impresionante cifra lo convierte en el compositor latino más prolífico.
4. Más de 1,500 discos de oro, platino y multiplatino son de Juan Gabriel
Se estima que Juan Gabriel recibió más de 1,500 discos de oro, platino y multiplatino gracias a los más de 50 álbumes que grabó durante las 4 décadas que duró su carrera y en las cuales logró ganarse el corazón de los mexicanos.
5. Juan Gabriel cantó 3 veces en Bellas Artes
Juan Gabriel se presentó por primera vez en Bellas Artes en mayo de 1990, por segunda vez en agosto de 1997 y regresó a uno de los recintos más importantes de México en agosto de 2013 para celebrar 40 años de trayectoria.
6. Traducciones de Juan Gabriel a más de 25 idiomas
El éxito de Juan Gabriel es tal que sus canciones han sido traducidas a más de 25 idiomas como japonés, alemán, francés, portugués e italiano. Este récord se debe a la belleza de las letras que compuso el ‘Divo de Juárez’.
7. Juan Gabriel estuvo 180 veces en el Auditorio Nacional
Si bien no es el artista que más se ha presentado en este recinto, Juan Gabriel cantó más de 180 veces en el Auditorio Nacional de la CDMX, la gran mayoría de sus fechas fueron sold out. El único artista con más presentaciones que ‘Juanga’ es Luis Miguel, que ha dado más de 257 conciertos ahí.
8. Más de 2,000 artistas han cantado Juan Gabriel
No cabe duda de que las composiciones de Juan Gabriel son hermosas, por lo que no es sorpresa que sus canciones hayan sido y continúen siendo interpretadas por más de 2,000 cantantes. Algunos de los artistas que han cantado canciones de Juan Gabriel son Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, José José, Daniela Romo y muchos más.
9. Juan Gabriel juntó a más de 350,000 personas en el Zócalo
El concierto con mayor afluencia que se ha realizado en el Zócalo ha sido el de Juan Gabriel en el 2000, donde el ‘Divo de Juárez’ dio una presentación de aproximadamente tres horas frente a más de 350,000 personas, a quienes puso a bailar con sus mayores éxitos.
10. Juan Gabriel dio el concierto más largo en la historia de México
El 10 de mayo de 2015, Juan Gabriel logró romper el récord del concierto más largo en la historia de nuestro país al presentarse durante 6 horas y 15 minutos en el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
No cabe duda de que Juan Gabriel se convirtió en uno de los artistas más exitosos de nuestro país y de que sus canciones se han vuelto himnos que todos los mexicanos conocemos. Estos récords son solo una muestra del impacto que tuvo y continúa teniendo el ‘Divo de Juárez’ en nuestra cultura.