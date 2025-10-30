Juan Gabriel: ‘El artista mexicano con más discos vendidos’ y otros récords que rompió

10 récords que Juan Gabriel logró como artista

1.Más de 150 millones de discos vendidos por Juan Gabriel

Juan Gabriel es el cantante mexicano con más discos vendidos, por encima de otros artistas como Luis Miguel, Carlos Santana, José José y Vicente Fernández. Se estima que el ‘Divo de Juárez’ logró vender más de 150 millones de álbumes y sencillos a lo largo de su carrera. Esta cifra continua en aumento a pesar de su lamentable fallecimiento en 2016.

Juan Gabriel es el artista mexicano con más discos vendidos. (Getty Images)

2. El disco mexicano más vendido de la historia es de Juan Gabriel

En 1984, Juan Gabriel lanzó el disco Recuerdos II, el cual incluyó las exitosas canciones Querida y El Noa Noa II. Este álbum logró vender más de 8 millones de copias tan solo en nuestro país.

El disco más vendido de Juan Gabriel es Recuerdos II. (Instagram - @soyjuangabriel_)

3. Juan Gabriel es el compositor latino con más canciones

El ‘Divo de Juárez’ registró más de 1,800 canciones ante la Sociedad de Autores y Compositores de México durante su vida. Si bien algunas de ellas fueron interpretadas por él, la mayoría fueron cantadas por otros artistas. Esta impresionante cifra lo convierte en el compositor latino más prolífico.

Juan Gabriel es el compositor más prolífico de Latinoamérica. (Getty Images)

4. Más de 1,500 discos de oro, platino y multiplatino son de Juan Gabriel

Se estima que Juan Gabriel recibió más de 1,500 discos de oro, platino y multiplatino gracias a los más de 50 álbumes que grabó durante las 4 décadas que duró su carrera y en las cuales logró ganarse el corazón de los mexicanos.

Otro de los reconocimientos que Juan Gabriel obtuvo fue una estrella de la fama en Hollywood. (Getty Images)

5. Juan Gabriel cantó 3 veces en Bellas Artes

Juan Gabriel se presentó por primera vez en Bellas Artes en mayo de 1990, por segunda vez en agosto de 1997 y regresó a uno de los recintos más importantes de México en agosto de 2013 para celebrar 40 años de trayectoria.