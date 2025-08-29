Maria José Cuevas, la directora detrás de la serie documental de Juan Gabriel

Nada más ver las primeras imágenes de Juan Gabriel y las notas de una de sus canciones más emblemáticas, la piel se eriza y las lágrimas comienzan a bordear los ojos. Ese es el efecto Juan Gabriel.

En este evento Maria José Cuevas aseguró que el proyecto, el cuál aún se encuentra en fases de postproducción, toma como punto de partida un “archivo videográfico invaluable” que el mismo compositor y cantante capturó con una cámara Super8 desde los años 70 y hasta su muerte. “Este material nos ha guiado en la construcción del documental, y nos ha permitido entender quiénes fueron las personas más cercanas a él”.

María Jose Cuevas, cineasta. (Cortesía Netflix. )

Como lo prometió la propia realizadora en las breve imágenes compartidas, se aprecia un perfil mucho más íntimo y personal del ídolo mexicano.“Gracias a este material y testimonios, vamos a mostrar al ídolo musical Juan Gabriel y entender a Alberto Aguilera, la persona detrás de esa gran figura”, comentó.

La producción y la invitación a Cuevas para realizar este ambicioso proyecto llegó de la mano de Laura Woldenberg quien en 2021 fondó Mezcla, la casa productora detrás de La oscuridad de la Luz del Mundo, y de La dama del silencio: el caso Mataviejitas. El documental aún no tiene fecha de estreno.

