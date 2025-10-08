A 30 años de su formación, Paty Sirvent anuncia “con la piel chinita” que Jeans regresa

Esta tarde, a través de sus redes sociales, la cantante Paty Sirvent anunció el regreso oficial de Jeans a los escenarios.
Todo parece indicar que la polémica por el uso del nombre del grupo quedó atrás, ya que -de forma paralela al mensaje de Paty- se inaguró una cuenta de Instagram bajo el nombre de “Jeans Oficial” en el que se integra, además, el JNS que Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López usaron en años recientes.
Sin embargo, una publicación previa hecha por Paty menciona la frase "¿Nueva generación?", lo que dejaría abierta la puerta a que sean nuevas integrantes quienes se integren al concepto.
Paty Sirvent confirma el regreso de Jeans
Esta tarde, toda una generación de fans que creció, bailó y cantó con canciones como “Pepe”, “Enferma de amor” o “Dime que me amas” recibió una gran noticia.
Y es que Paty Sirvent, una de las integrantes originales de Jeans anunció a través de sus redes sociales el regreso del grupo.
Si bien en los últimos años algunas de las integrantes de la banda vocal pop, formada en 1995, se presentaron bajo el nombre de JNS e interpretaron el repertorio musical, este anuncio confirmaría que el grupo se prepara para una nueva etapa.
Falta ver si Paty se reunirá con su ex compañeras o será una nueva generacion de cantantes quienes integren el grupo.
Jeans regresa a 30 años de su formación
“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar”, se ve a Paty Sirvent decir en una grabación publicada en Instagram.
“Ahora, volteando hacia atrás, me da muchísimo gusto y muchísima nostalgia ver todo lo que pasó, todos los recuerdos increíbles que tengo con mis compañeras”, añadió para generar más expectativa al anuncio.
Toda una generación fue marcada por el grupo Jeans
En el video, donde Paty Sirvent viste jeans y chamarra de mezclilla, la cantante recuerda la gran conexión que el grupo logró con sus fans, en especial los pertenecientes a la comunidad LGBTQ, quienes hicieron de sus canciones verdaderos himnos de las pistas de baile.
Por ello, recordó que fue “toda una generación que marcamos con las canciones que nos siguen acompañando en el corazón, en los recuerdos, en el alma”.
De sus inicios y el trayecto que compartió con las distintas integrantes del grupo, Paty rememoró también “cada avión, cada camioneta, cada carretera, todas las carcajadas, fueron reales y aquí siguen”.
Y, sin más, confirmó: “Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”, concluyó sin dar más detalles.
¿Qué fue de Paty Sirvent antes de que anunciara el regreso de Jeans?
Desde la primera década de los 2000, Paty Sirvent se orientó como solista en la música infantil bajo el nombre de Patylú. Además, se casó con el panista César Nava Vázquez, con quien tiene una hija, llamada Inés, y con quien acaba de celebrar 15 años de matrimonio.
En 2015, cuando se dio el reencuentro de Jeans, ella estuvo invitada pero declinó por estar concentrada en su proyecto solista.
En aquella época se dio a conocer que las negociaciones con su papá, Alejandro Sirvent, dueño del nombre del grupo, no avanzaron para usarlo en el reencuentro y por ello las integrantes que se reunieron lo hicieron bajo el nombre JNS.