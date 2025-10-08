A 30 años de su formación, Paty Sirvent anuncia “con la piel chinita” que Jeans regresa

Esta tarde, a través de sus redes sociales, la cantante Paty Sirvent anunció el regreso oficial de Jeans a los escenarios.

Todo parece indicar que la polémica por el uso del nombre del grupo quedó atrás, ya que -de forma paralela al mensaje de Paty- se inaguró una cuenta de Instagram bajo el nombre de “Jeans Oficial” en el que se integra, además, el JNS que Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López usaron en años recientes.

Sin embargo, una publicación previa hecha por Paty menciona la frase "¿Nueva generación?", lo que dejaría abierta la puerta a que sean nuevas integrantes quienes se integren al concepto.