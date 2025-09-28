Regina Murguía revela que tiene listo su testamento en medio de su tratamiento contra el cáncer

Regina Murguía ya tiene listo su testamento

La cantante Regina Murguía , integrante del grupo JNS, confesó que ya tiene listo su testamento luego del tratamiento de radioterapia al que se sometió tras ser diagnosticada con cáncer.

Regina Murguía (Instagram)

“Ha sido muy duro, me han pasado un montón de cosas pero al final estoy como renaciendo, me siento mejor que nunca, más viva que nunca, más tranquila, más enfocada en lo que realmente importa que es mi salud, mi bienestar, mi felicidad y ya después de eso todo se mejora”, declaró durante un encuentro con un grupo de reporteros.

Pese a mantenerse optimista y con energía para enfrentar el tratamiento, Murguía confesó que la enfermedad la llevó a poner en orden su vida personal, incluso dejando listo su testamento.



“No tengo hijos, la verdad es que hay que hacer el testamento desde ahorita, no pensando que nos vamos a ir pronto, pero sí dejar los menos problemas a la familia posible y tu estar tranquilo con tu vida, planearlo y no solamente con una enfermedad sino en general.”, expresó.

Sobre su estado de ánimo, explicó que se encuentra tranquila y con una actitud positiva: "Estoy tranquila, todavía me falta la mitad del tratamiento, ya veremos como me va con eso, me está yendo muy bien, las radios las pasé bastante bien".