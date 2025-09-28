Regina Murguía revela que tiene listo su testamento en medio de su tratamiento contra el cáncer

Regina Murguía reapareció luego de anunciar que comenzó su tratamiento de radioterapia para combatir el cáncer que le fue detectado a principios de julio y por el que fue sometida a una cirugía para extirpar pólipos cancerosos del intestino.
Con optimismo y agradecida por el apoyo incondicional de sus seres queridos, la cantante habló sobre cómo vive esta etapa en su recuperación.
Regina Murguía ya tiene listo su testamento
La cantante Regina Murguía, integrante del grupo JNS, confesó que ya tiene listo su testamento luego del tratamiento de radioterapia al que se sometió tras ser diagnosticada con cáncer.
“Ha sido muy duro, me han pasado un montón de cosas pero al final estoy como renaciendo, me siento mejor que nunca, más viva que nunca, más tranquila, más enfocada en lo que realmente importa que es mi salud, mi bienestar, mi felicidad y ya después de eso todo se mejora”, declaró durante un encuentro con un grupo de reporteros.
Pese a mantenerse optimista y con energía para enfrentar el tratamiento, Murguía confesó que la enfermedad la llevó a poner en orden su vida personal, incluso dejando listo su testamento.
“No tengo hijos, la verdad es que hay que hacer el testamento desde ahorita, no pensando que nos vamos a ir pronto, pero sí dejar los menos problemas a la familia posible y tu estar tranquilo con tu vida, planearlo y no solamente con una enfermedad sino en general.”, expresó.
Sobre su estado de ánimo, explicó que se encuentra tranquila y con una actitud positiva: "Estoy tranquila, todavía me falta la mitad del tratamiento, ya veremos como me va con eso, me está yendo muy bien, las radios las pasé bastante bien".
Regina Murguía contó con el apoyo de su mamá en medio de su tratamiento
En su reciente encuentro con la prensa, Regina Murguíaresaltó el respaldo que recibió de su mamá a lo largo del proceso.
“Creo que la familia la pasa peor que el mismo paciente. Mi mamá, pobrecita, pero la verdad, justamente, ha demostrado una fortaleza que ni ella pensó que tenía. Ella es muy miedosa con doctores, enfermedades, le da pánico y se ha portado al pie del cañón, ha estado al lado de mí en los peores momentos, cuidándome, sacando la casta”, compartió.
Regina explicó que, aunque enfrentar su diagnóstico la sumió en momentos de angustia e incertidumbre, también le permitió descubrir un lado positivo al hacerla crecer y madurar en todos los aspectos de su vida.
“Pensar en cáncer siempre es como aterrador, me voy a ir y definitivamente sí es algo que pasa por la cabeza: 'Qué viene, qué me va a pasar, es mi momento de irme, mi familia, son muchísimos miedos, es un camino rocoso pero al final creo que también, como te decía al principio, es raro, pero al mismo tiempo trae muchas bendiciones, mucho aprendizaje, mucho crecimiento.”, recalcó.