¿Habrá lío legal?: JNS se desmarca del regreso de Jeans anunciado por Paty Sirvent

Luego del sorpresivo anuncio que hizo la tarde del miércoles Paty Sirvent, con el que confirmó el regreso de Jeans a los escenarios, finalmente quedó resuelto el “misterio” que involucra a sus ex compañeras de la agrupación surgida en la década de los noventa y que, en años recientes, han retomado su carrera musical bajo el nombre de JNS.

Ahora, tocó el turno a Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López de desmarcarse del regreso del grupo anunciado por Sirvent a través de redes sociales y del cual no brindó mayores detalles, lo que dejó una gran interrogante entre los fans.