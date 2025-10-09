¿Habrá lío legal?: JNS se desmarca del regreso de Jeans anunciado por Paty Sirvent

Luego del sorpresivo anuncio que hizo la tarde del miércolesPaty Sirvent, con el que confirmó el regreso de Jeans a los escenarios, finalmente quedó resuelto el “misterio” que involucra a sus ex compañeras de la agrupación surgida en la década de los noventa y que, en años recientes, han retomado su carrera musical bajo el nombre de JNS.
Ahora, tocó el turno a Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López de desmarcarse del regreso del grupo anunciado por Sirvent a través de redes sociales y del cual no brindó mayores detalles, lo que dejó una gran interrogante entre los fans.
Las integrantes de JNS se desmarcan del regreso de Jeans y de Paty Sirvent
A través de un comunicado dirigido al público, a los medios y a los fans, Bobo Producciones —compañía de Ari y Jack Borovoy— aclaró que las cantantes que conforman la alineación de JNS no tienen relación alguna con el proyecto que respalda Paty Sirvent, quien es hija de Alejandro Sirvent, dueño de la marca “Jeans” con la que el grupo vocal pop se formó hace 30 años.
“Se les informa que, Bobo Producciones y el grupo JNS, integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado el día de ayer por Paty Sirvent a través de sus cuentas oficiales”, dice el documento publicado la tarde de este jueves.
Angie, Melissa y Regina sorprendidas ante el anuncio de Paty Sirvent y el regreso de Jeans
En el mensaje, se detalla que Angie, Regina y Melissa se enteraron del regreso de Jeans como lo hicieron los fans acérrimos de la agrupación de dance pop, a través de la publicación de un video en el que Paty Sirvent recordó anécdotas de sus inicios en el mundo de la música y “con la piel chinita” reveló que el proyecto volvía a escena.
“Las integrantes de JNS tuvieron conocimiento de dicho anuncio a través de redes sociales, al igual que el público, y no están involucradas en ninguna etapa de dicho proyecto”, resalta el comunicado de Bobo Producciones.
JNS vs. Jeans: ¿habrá acciones legales?
“Es importante subrayar que Bobo Producciones, Angie, Melissa y Regina se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre JNS es una marca registrada, propiedad de Bobo Producciones y las integrantes, con registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)”, prosigue el texto.
Con esta advertencia, dejan en claro que tanto la empresa de representaciones y la alineación actual de JNS se presentan ante el público como una entidad independiente, aunque —evidentemente— con el repertorio musical que construyó la trayectoria de Jeans.
Dado que en el logotipo presentado por las redes sociales asociadas al anuncio que hizo Paty Sirvent añade las letras “JNS” a la palabra “Jeans”, el comunicado de prensa señala que: “Por lo anterior, la marca registrada JNS no puede ser utilizada en ningún proyecto o comunicación sin la autorización expresa y por escrito de Bobo Producciones”, lo que podría desencadenar algún tipo de acción legal en contra de Paty Sirvent y su proyecto.