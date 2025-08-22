Regina Murguía habla por primera vez tras recibir radioterapia: "Ha sido rudo"

Regina Murguía habla de la importancia de detectar el cáncer a tiempo

Regina Murguía, quien hace unos días celebró su cumpleaños rodeada por amigas, destacó la importancia de haber atendido las señales que le dio su cuerpo y de acudir a las revisiones médicas necesarias para detectar las células cancerosas en esta etapa.

“Fui muy afortunada, todo ha sido en tiempo, no fue ni emergencia ni nada, estoy en tratamiento, ha sido un proceso rudo, pero también de mucho aprendizaje, de mucha resiliencia, de mucho enfoque, de mucho crecimiento y pues eso es lo que me estoy llevando de esta experiencia”, compartió.

Regina insistió en la necesidad de la prevención y de los exámenes constantes, ya que eso le permitió detectar el cáncer antes de que fuera demasiado tarde.

Regina celebró su cumpleaños rodeada por sus amigas (Instagram)

“Hay que estar siempre atento a cualquier señal. Hay que hacerse chequeos todo el tiempo. Gracias a eso lo descubrimos y pues eso, estoy aquí contándoselos con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por preocuparse por mí. Yo sé que han estado muy al pendiente”, dijo con emoción.