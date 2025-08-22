Regina Murguía, integrante del grupo JNS, atraviesa un proceso complejo de salud luego de que en días pasados se sometiera a una cirugía para remover pólipos detectados en el colon que resultaron ser cancerígenos y de que acudiera a radioterapia.
Regina Murguía habla por primera vez tras recibir radioterapia: "Ha sido rudo"
Tras iniciar un tratamiento de radioterapia con el fin de eliminar cualquier rastro de células malignas en su cuerpo, Regina Murguía habló por primera vez para compartir sus sentimientos sobre su experiencia en entrevista para Ventaneando.
“Bien, estoy bien, estoy bien. Pues estoy aquí, afortunadamente. Celebrando la vida, estoy pues sí, pasando por un momento complejo de salud, pero muy contenta porque pues estoy aquí, te digo, festejando”, expresó la cantante de 40 años, agradecida por poder hablar públicamente de esta experiencia.
Regina Murguía habla de la importancia de detectar el cáncer a tiempo
Regina Murguía, quien hace unos días celebró su cumpleaños rodeada por amigas, destacó la importancia de haber atendido las señales que le dio su cuerpo y de acudir a las revisiones médicas necesarias para detectar las células cancerosas en esta etapa.
“Fui muy afortunada, todo ha sido en tiempo, no fue ni emergencia ni nada, estoy en tratamiento, ha sido un proceso rudo, pero también de mucho aprendizaje, de mucha resiliencia, de mucho enfoque, de mucho crecimiento y pues eso es lo que me estoy llevando de esta experiencia”, compartió.
Regina insistió en la necesidad de la prevención y de los exámenes constantes, ya que eso le permitió detectar el cáncer antes de que fuera demasiado tarde.
“Hay que estar siempre atento a cualquier señal. Hay que hacerse chequeos todo el tiempo. Gracias a eso lo descubrimos y pues eso, estoy aquí contándoselos con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por preocuparse por mí. Yo sé que han estado muy al pendiente”, dijo con emoción.
Regina Murguía confirma que seguirá con JNS
Pese a estar en tratamiento, Regina Murguía aseguró que continuará trabajando con sus compañeras de JNS, aunque siempre tendrá como prioridad su recuperación, por lo que sus presentaciones dependerán de cómo se sienta en cada fecha.
“Ahorita sigue hacerle caso a mi cuerpo, escucharlo. Estoy en tratamiento que está rudo, entonces pues voy a poder ir a conciertos cuando me sienta bien. Cuando no me sienta bien, le haré caso y lo dejaré descansar”, explicó.
Con una actitud positiva, Regina enfrenta este momento, convencida de que la disciplina médica, el autocuidado y el cariño del público serán fundamentales para superar esta etapa. Su regreso paulatino a los escenarios estará marcado por la fortaleza con la que ha decidido enfrentar uno de los retos más difíciles de su vida.
