Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta orden de aprehensión por presunto fraude

Emiten orden de aprehensión contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

La empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip enfrenta una orden de arresto emitida por un tribunal de Bangkok, luego de no presentarse a una audiencia clave relacionada con un caso de presunto fraude financiero.

Anne es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, la empresa que adquirió Miss Universo en 2022.

Las acusaciones en su contra tienen que ver con transacciones financieras opacas: la venta irregular de bonos corporativos a un inversionista, lo que habría generado pérdidas por cerca de un millón de dólares.

Las autoridades afirman que durante 2023 (año en que JKN Global enfrentaba problemas económicos) se omitió información clave sobre su real situación financiera. Aun así, se promovió la compra de bonos, un acto que ahora se investiga como fraude.

En junio de 2025, Anne renunció a su cargo de directora del conglomerado, en medio de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia por supuestas irregularidades en los estados financieros.

La emisión de la orden de arresto ocurre justo días después de la reciente edición del concurso. Aunque Anne vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, su situación legal pone en entredicho la estabilidad y reputación del certamen.

Hasta el momento, las autoridades tailandesas no han confirmado si la empresaria permanece en el país o si se encuentra fuera de Tailandia. La empresa ya eliminó su perfil de su página oficial, lo que ha alimentado rumores sobre su posible huida