Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta orden de aprehensión por presunto fraude

Un nuevo escándalo sacude al certamen de Miss Universo : un tribunal tailandés emitió una orden de arresto en contra de Anne Jakrajutatip, copropietaria del certamen, luego de que no se presentara a una audiencia clave en un caso penal por presunto fraude.
La empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip enfrenta una orden de arresto emitida por un tribunal de Bangkok, luego de no presentarse a una audiencia clave relacionada con un caso de presunto fraude financiero.
Anne es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, la empresa que adquirió Miss Universo en 2022.
Las acusaciones en su contra tienen que ver con transacciones financieras opacas: la venta irregular de bonos corporativos a un inversionista, lo que habría generado pérdidas por cerca de un millón de dólares.
Las autoridades afirman que durante 2023 (año en que JKN Global enfrentaba problemas económicos) se omitió información clave sobre su real situación financiera. Aun así, se promovió la compra de bonos, un acto que ahora se investiga como fraude.
En junio de 2025, Anne renunció a su cargo de directora del conglomerado, en medio de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia por supuestas irregularidades en los estados financieros.
La emisión de la orden de arresto ocurre justo días después de la reciente edición del concurso. Aunque Anne vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, su situación legal pone en entredicho la estabilidad y reputación del certamen.
Hasta el momento, las autoridades tailandesas no han confirmado si la empresaria permanece en el país o si se encuentra fuera de Tailandia. La empresa ya eliminó su perfil de su página oficial, lo que ha alimentado rumores sobre su posible huida
¿Quién es Anne Jakrajutatip, copropietria de Miss Universo?
Nacida en Bangkok en 1979, Anne Jakrajutatip, también conocida como Anne JKN, se consolidó como una figura prominente en los negocios y medios en Tailandia. Dirigió durante años su empresa JKN Global Group, un conglomerado de medios y entretenimiento que en octubre de 2022 adquirió los derechos del certamen Miss Universo por 20 millones de dólares.
Con su compra, Anne se convirtió en la primera mujer transgénero en poseer este tipo de concurso internacional, un hecho que marcó un antes y un después en la historia del certamen.
Además, su perfil público combinaba el liderazgo empresarial con una defensa abierta por los derechos de la comunidad trans en Tailandia, lo que le valió reconocimiento tanto nacional como internacional.